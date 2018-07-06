Коалиция, которой не было

Вчерашний демарш БПП из-за недостатка в сессионном зале голосов за обновление Центризбиркома вызвал какой-то странный парламентский ажиотаж. В кулуарах зашушукались кто о грядущем роспуске Рады (который месяц ждем, а роспуск этот видится лишь влажными мечтами отдельных политиков), кто о прекрасной возможности показать президенту «Кузькину мать» (что, в принципе, в нынешней ситуации нельзя назвать лишним), а кто и о появлении новой коалиции – Без Петра Порошенко.

Происходящие вчера в стенах парламента отнюдь нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим

Говорить о псевдопринципиальности народных депутатов, представляющих парламентское большинство, даже неохота. Когда президент вносил в Раду список из 14 кандидатов на должности в ЦИК, претендующих на 13 свободных вакансий, он не мог не понимать, что подставляет свою фракцию. Но контроль за Центризбиркомом – важнее. С другой стороны, партнеры БПП по коалиции тоже не один месяц знали о необходимости обновлять ЦИК и проблеме с кандидатурами, но до внесения вопроса в сессионный зал не делали ничего, чтобы привлечь к этой теме пристальное внимание СМИ и общества. Возможно, планировали выторговать для своих кандидатов в члены ЦИК «хлебные» места, опять же, для контроля на выборах…

Другими словами, происходящие вчера в стенах парламента отнюдь нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим.

В этой связи, странной выглядит попытка представить голосование без театрально удалившихся из сессионного зала представителей пропрезидентской партии, которое кое-кто уже успел окрестить «историческим моментом», поскольку Верховная Рада впервые собрала большинство голосов без основных членов коалиции – БПП, неким триумфом.

Во-первых, потому, что 240 голосов было обеспечено путем голосования в первом чтении за законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов». То есть, парламентские фракции, за вычетом БПП, приняли одно-единственное «судьбоносное решение»: чтобы действие закона «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации» не распространялось на официальную парламентскую газету «Голос України» и официальную газету Кабинета Министров «Урядовий кур'єр». Вынеси спикер Рады на голосование гораздо более важный законопроект – парламентский бунт не имел бы такого резонанса.

Новая коалициада предполагает не только голосование в 226+ голосов за законопроекты

Но не буду порохоботствовать, поэтому, во-вторых: говорить о появлении новой коалиции в ситуации, когда происходит одно результативное, но ситуативное голосование – глупо. Так как реально «проголосовало» 240 депутатских карточек. Сами депутаты – к этому Украине не привыкать - в это время на рабочих местах отсутствовали. Ну, а если брать во внимание, что уже которую сессию парламентское большинство довольно часто набирает нужное количество голосов за важные законопроекты таким же ситуативным привлечением в «коалицию» союзников разных мастей, то, опять же, вчера в Раде ничего экстраординарного не произошло.

Следующее - новая коалициада предполагает не только голосование в 226+ голосов за законопроекты. Она предполагает также выдвижение из радов нового парламентского большинства спикера Верховной Рады и двух вице-спикеров, а также предложение президенту новых премьера и министров. Поработать этим «новым лицам» до очередных выборов останется недолго, а негатива на себя со стороны электората можно набрать – мало не покажется.

И еще один момент – если кому-то очень страшно от эфемерных «досрочных выборов Рады», что, на фоне локального парламентского психоза, хочется поиграть в новую коалицию, давайте сначала все же вспомним, что и старой коалиции «Европейская Украина», де-факто, уже давно не существует. Спикер Верховной Рады за два года последних года так ни разу никому и не показал списка депутатов, которые своими подписями подтвердили бы ее наличие. А то, что, несмотря на это, «коалиция Шредингера» еще шатко-валко принимает законы, как ничто другое свидетельствует – президенту досрочные выборы парламента тоже не нужны.

Татьяна Урбанская