Парубий назвал "глупостью" ремарку о том, что повестка дня парламента формируется в АП

Парубий рассказал, что совещание с участием председателей фракций было “конструктивным и содержательным, направленным на то, как нам преодолеть недоразумения".

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал недоразумением противостояние в парламенте вокруг назначения новых членов ЦИК.

Как передает корреспондент УНИАН, Парубий рассказал, что совещание с участием председателей фракций было “конструктивным и содержательным, направленным на то, как нам преодолеть недоразумения, которые могут быть в зале, и как нам обеспечить эффективную и продуктивную работу Верховной Рады”.

Заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев отметил, что повестка дня работы парламента должна формироваться в парламенте, а не в Администрации президента. В ответ Парубий сказал: “Не говорите глупостей”. По его словам, повестка дня формируется в парламенте, а не вне его стен.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, ВР отказалась рассматривать решение об обновлении состава ЦИК, поскольку ряд фракций отметили, что их кандидатуры не учтены, или большинство кандидатов в ЦИК находится под влиянием администрации президента. В связи с этим почти целый день в парламенте продолжалось совещание с участием лидеров фракций.

Фракция «Блока Петра Порошенко» требовала рассмотрения этого вопроса, и в знак протеста большинство депутатов от «БПП» покинули сессионный зал. В то же время во фракции заявили, что готовы участвовать в рассмотрении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности и изменений в законопроект о судоустройстве и статусе судей, а также рассматривать вопрос обновления состава ЦИК.

Президент внес в парламент представление о назначении на должности членов ЦИК Аллы Басалаевой, Натальи Бернацкой, Михаила Вербенского, Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой, Ольги Желтовой, Олега Конопольского, Светланы Кустовой, Ольги Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяны Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяны Юзьковой - всего 14 кандидатур.

Все 14 кандидатов прошли специальную проверку, по результатам которой получили положительные заключения.

7-летний срок полномочий 13 из 15 членов Центризбиркома уже давно истек. В соответствии с пунктом 21 части первой статьи 85 Конституции Украины, Верховная Рада по представлению президента назначает и увольняет членов ЦИК. Поэтому из 14 кандидатур на должности членов ЦИК парламент должен избрать 13.