Полторак: Тяжело спрогнозировать, как ситуация в Грозном повлияет на события в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Национальном университете обороны.

«Нам нужно самим быть готовыми к агрессии со стороны России и террористических группировок. Конечно, это внутренние дела Российской Федерации, и насколько они будут влиять на ситуацию в Украине, трудно спрогнозировать, но я всегда говорил и говорю: противник действует так, как мы ему позволяем. И надеяться на то, что там в Грозном что-то будет или в другом городе, нет никакого смысла. Мы должны готовить свои Вооруженные силы, которые будут способны дать отпор любому противнику. И мы этим занимаемся”, - сказал Полторак.

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Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, сегодня ночью неизвестные вооруженные люди напали на пост ДПС в Грозном. По данным МВД Чечни, на месте погибли трое сотрудников патрульной службы. Затем нападавшие переместились в Дом прессы, где располагаются республиканские газеты, интернет-издания и представительства федеральных СМИ. В центре города был введен режим контртеррористической операции. Позже Национальный антитеррористический комитет РФ заявил об уничтожении боевиков в Доме печати в Грозном.