На совещании у Парубия обсуждается вариант полного расформирования ЦИК – нардеп

"БПП" не поддерживает "такую экзотику", - заявляет заместитель председателя фракции Алексей Гончаренко.

На совещании у председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия обсуждается вариант отправить в отставку всех 15 членов Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

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«Сейчас проходит совещание у председателя Верховной Рады Андрей Парубия. И могу вам сказать, что там обсуждаются какие-то такие экзотические варианты, например, чтобы сейчас собрать 300 голосов и вообще расформировать полностью Центральную избирательную комиссию. То есть, все 15 членов - всех их отправить в отставку», - сообщил он.

Как напомнил Гончаренко, двое нынешних членов ЦИК «зашли туда уже после Революции достоинства». «Это люди-патриоты, к которым нет никаких вопросов. Поэтому наша фракция, конечно, не поддерживает такую экзотику. Наша фракция поддерживает рассмотрение этого вопроса по закону», - подчеркнул он.

По словам Гончаренко, «БПП» требует, чтобы парламент отправил в отставку 13 членов ЦИК, после чего начал рассмотрение кандидатур на должности членов ЦИК.