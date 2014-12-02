Климкин 4-5 декабря возглавит делегацию Украины на заседании ОБСЕ

Об этом сам министр иностранных дел сообщил в своем Twitter.

"Сейчас встреча с важным гостем из Германии. Утром вылет в Базель на Совет Министров ОБСЕ. Динамика – главный принцип настоящего", – написал Климкин.

4-5 декабря глава МИД возглавит делегацию Украины на 21-ом министерском заседании ОБСЕ в городе Базель (Швейцария).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Министр примет участие в пленарной сессии министерского заседания, а также проведет встречи с рядом министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ.

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По его словам, в центре внимания заседания будет тема российской агрессии против Украины, нарушения РФ норм и принципов международного права, в том числе и Хельсинкского заключительного акта 1975 года, а также адекватность ответа ОБСЕ на эти события.

“Учитывая консенсусный характер деятельности ОБСЕ, мы не ожидаем по итогам заседания решений, которые дали бы ответы на упомянутые вопросы. В то же время, мы ожидаем, что в ходе дискуссии министры дадут объективную и откровенную оценку как агрессии РФ против Украины, так и эффективности ОБСЕ в противодействии этой агрессии”, - сказал Перебыйнис.