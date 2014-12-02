ВР проводит вечернее заседание (прямая трансляция)

17:46, 02 декабря 2014
Политика
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На данный момент министром иностранных дел назначен Павел Климкин. За это решение проголосовал 351 депутат из 383, зарегистрированных в сессионном зале. Министерство обороны возглавил Степан Полторак. за его назначение проголосовало 347 депутатов.

Фото УНІАН

Рада возобновила вечернее заседание после часового перерыва. Депутаты планируют заслушать выступления кандидатов на должности в правительство.

Трансляция №1

Трансляция №2

Напомним, в 16.43 в заседании Верховной Рады по требованию фракции "Самопомич" объявили перерыв на 1 час.

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Ранее пресс-секретарь премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лаппо сообщила журналистам, что в 16.00 в сессионном зале Верховной Рады начнут выступать кандидаты на должности в правительство.

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