ВР проводит вечернее заседание (прямая трансляция)
17:46, 02 декабря 2014Политика
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На данный момент министром иностранных дел назначен Павел Климкин. За это решение проголосовал 351 депутат из 383, зарегистрированных в сессионном зале. Министерство обороны возглавил Степан Полторак. за его назначение проголосовало 347 депутатов.
Рада возобновила вечернее заседание после перерыва / Фото УНИАН
Рада возобновила вечернее заседание после часового перерыва. Депутаты планируют заслушать выступления кандидатов на должности в правительство.
Трансляция №1
Трансляция №2
Напомним, в 16.43 в заседании Верховной Рады по требованию фракции "Самопомич" объявили перерыв на 1 час.
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Ранее пресс-секретарь премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лаппо сообщила журналистам, что в 16.00 в сессионном зале Верховной Рады начнут выступать кандидаты на должности в правительство.
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