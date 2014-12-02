ВР проводит вечернее заседание (прямая трансляция)

Рада возобновила вечернее заседание после часового перерыва. Депутаты планируют заслушать выступления кандидатов на должности в правительство.

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Напомним, в 16.43 в заседании Верховной Рады по требованию фракции "Самопомич" объявили перерыв на 1 час.

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Ранее пресс-секретарь премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лаппо сообщила журналистам, что в 16.00 в сессионном зале Верховной Рады начнут выступать кандидаты на должности в правительство.