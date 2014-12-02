В Раде объявили часовой перерыв
16:49, 02 декабря 2014Политика
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В заседании Верховной Рады по требованию фракции "Самопомич" объявлен перерыв на 1 час.
Рада ушла на перерыв / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции Олег Березюк попросил ВР объявить перерыв “на час для доработки кандидатур”.
Эту его просьбу депутаты в сессионном зале встретили возгласами, что перерыв не нужен.
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Однако председатель Верховной Рады Владимир Гройсман отметил, что он относится с большим уважением к каждому из народных депутатов, и потому, воспользовавшись своим правом председательствующего на заседании, объявил перерыв на 1 час.
Перерыв был объявлен в 16.43.
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