В Раде объявили часовой перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции Олег Березюк попросил ВР объявить перерыв “на час для доработки кандидатур”.

Эту его просьбу депутаты в сессионном зале встретили возгласами, что перерыв не нужен.

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Однако председатель Верховной Рады Владимир Гройсман отметил, что он относится с большим уважением к каждому из народных депутатов, и потому, воспользовавшись своим правом председательствующего на заседании, объявил перерыв на 1 час.

Перерыв был объявлен в 16.43.