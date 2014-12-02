В Раде объявлен перерыв до 12:30
10:31, 02 декабря 2014Политика
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В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 12.30.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман предложил парламенту «поддержать инициативу коалиции начать консультации по внесению кандидатур на утверждение правительству, а также комитетов украинского парламента и объявить перерыв до 12.30».
Он подчеркнул, что «в столь ответственный момент и правительство Украины, и парламент должны действовать согласованно, качественно и профессионально».
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