В Раде объявлен перерыв до 12:30

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман предложил парламенту «поддержать инициативу коалиции начать консультации по внесению кандидатур на утверждение правительству, а также комитетов украинского парламента и объявить перерыв до 12.30».

Он подчеркнул, что «в столь ответственный момент и правительство Украины, и парламент должны действовать согласованно, качественно и профессионально».