"Донецк вообще не воевал и не собирался": У Киселева подвергли цензуре интервью Стрелкова

13:03, 02 декабря 2014
Политика
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Боевик Гиркин-Стрелков рассказал о бессмысленности штурма Донецкого аэропорта и о межусобной войне среди группировок на востоке Украины.

REUTERS

Интервью бывшего главаря боевиков на Донбассе Игоря Стрелкова (Гиркина), взятое для одного из основных рупоров Кремля информагенства "Россия сегодня" было выпущено российским информагентством в дважды отредактированном виде, причем правки носили существенный характер, сообщает издание Slon.ru.

Отметим, что интервю брал бывший украинский журналист Александр Чаленко, который придерживался позиций Партии регионов, а затем поддерживал сепаратистов.

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Первую редакцию, по словам Чаленко, осуществляла пресс-служба боевика Стрелкова, при этом, как с сожалением отметил журналист, из разговора "исчезли очень интересные фрагменты". Вторую редакцию произвели уже сотрудники "Россия сегодня". В своем фейсбуке Чаленко пояснил, что текст требовалось сократить более чем в два раза, и "редактор не мог никак отобрать нужные вопросы и ответы".

В частности, при второй редакции из слов Стрелкова убрали категоричное заявление о том, что он является полковником ФСБ: "Я действительно полковник ФСБ, поэтому спокойно отношусь, а вообще не советую вам военного называть на звание ниже, чем он есть".

Также из интервью был убран пассаж о "вредности" штурма Донецкого аэропорта боевиками.

"Атака на аэропорт не только не нужна, она и вредна, поскольку в результате нее оказались потрепанными и понесли серьезные потери лучшие подразделения бывшей Славянской бригады. Причем без какого-либо смысла", - сказал Стрелков.

Кроме того, редактором "России сегодня" были удалены из текста слова о хаосе в группировках "ДНР".

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"Я очень не хотел ехать в Донецк, находящиеся там командиры воевали друг с другом. Мне не хотелось лезть в эту клоаку. Но я был вынужден это сделать. Там действовала расколовшаяся на две части Русская православная армия. В каждой из частей было по 100–150 человек. Был „Оплот“, был „Восток“, были казачьи подразделения. Были безлеровцы. Была Шахтерская дивизия, батальон „Кальмиус“. Никто никому не подчинялся и между собой не взаимодействовал", - рассказал Стрелков.

Также убраны слова о том, что на момент отступления группировки Стрелкова из Славянска "Донецк вообще не воевал и не собирался", там протекала "абсолютно мирная жизнь", а "украинская сторона до нашего выхода из Славянска и не собиралась Донецк штурмовать, она рассчитывала, что он вернется к ним без боя".

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