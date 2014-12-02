"Донецк вообще не воевал и не собирался": У Киселева подвергли цензуре интервью Стрелкова

Интервью бывшего главаря боевиков на Донбассе Игоря Стрелкова (Гиркина), взятое для одного из основных рупоров Кремля информагенства "Россия сегодня" было выпущено российским информагентством в дважды отредактированном виде, причем правки носили существенный характер, сообщает издание Slon.ru.

Отметим, что интервю брал бывший украинский журналист Александр Чаленко, который придерживался позиций Партии регионов, а затем поддерживал сепаратистов.

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Первую редакцию, по словам Чаленко, осуществляла пресс-служба боевика Стрелкова, при этом, как с сожалением отметил журналист, из разговора "исчезли очень интересные фрагменты". Вторую редакцию произвели уже сотрудники "Россия сегодня". В своем фейсбуке Чаленко пояснил, что текст требовалось сократить более чем в два раза, и "редактор не мог никак отобрать нужные вопросы и ответы".

В частности, при второй редакции из слов Стрелкова убрали категоричное заявление о том, что он является полковником ФСБ: "Я действительно полковник ФСБ, поэтому спокойно отношусь, а вообще не советую вам военного называть на звание ниже, чем он есть".

Также из интервью был убран пассаж о "вредности" штурма Донецкого аэропорта боевиками.

"Атака на аэропорт не только не нужна, она и вредна, поскольку в результате нее оказались потрепанными и понесли серьезные потери лучшие подразделения бывшей Славянской бригады. Причем без какого-либо смысла", - сказал Стрелков.

Кроме того, редактором "России сегодня" были удалены из текста слова о хаосе в группировках "ДНР".

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"Я очень не хотел ехать в Донецк, находящиеся там командиры воевали друг с другом. Мне не хотелось лезть в эту клоаку. Но я был вынужден это сделать. Там действовала расколовшаяся на две части Русская православная армия. В каждой из частей было по 100–150 человек. Был „Оплот“, был „Восток“, были казачьи подразделения. Были безлеровцы. Была Шахтерская дивизия, батальон „Кальмиус“. Никто никому не подчинялся и между собой не взаимодействовал", - рассказал Стрелков.

Также убраны слова о том, что на момент отступления группировки Стрелкова из Славянска "Донецк вообще не воевал и не собирался", там протекала "абсолютно мирная жизнь", а "украинская сторона до нашего выхода из Славянска и не собиралась Донецк штурмовать, она рассчитывала, что он вернется к ним без боя".