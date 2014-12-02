Активисты требуют от судей оставить в тюрьме мэра из Болграда

Сегодня суд рассмотрит кассационную жалобу Сергея Королева на обвинительный приговор Малиновского районного суда Одессы, который признал его виновным в получении на рабочем месте взятки в размере 30 тысяч долларов и 50 тысяч гривен.

Активисты заявляют, что Сергей Королев будучи мэром нанес ущерб городскому бюджету на миллионы гривен, а в феврале 2012 года попался на крупной взятке прямо в своем рабочем кабинете.

«Люди Королева пытались занести судьям 200 тысяч долларов за то, чтобы его правдали и сняли все обвинения. Мы с большим нетерпением ждем решения. Болград — родной город Петра Порошенко, поэтому решение по Королеву будет показательным, как борется власть с коррупцией» - говорит активистка Галина Раскова.

Активисты пришли к суду с плакатами «Судья, место Королева — в тюрьме» и «Киссе и Королев — преступная группа».

СМИ уже публиковали информацию о том, что освобождение Сергея Королева активно лоббирует народный депутат Украины, ранее избиравшейся по мажоритарному округу в Болграде, Антон Киссе.

Напомним, Сергей Королев был осужден к 8 годам заключения. Помимо взятки, в 2011 году в состоянии алкогольного опьянения Сергей Королев избил директора детского сада на глазах трудового коллектива, а находясь за рулем своего автомобиля Volvo сбил 5-летнего ребенка. В обоих случаях Королеву удавалось избежать ответственности.