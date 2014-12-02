В штабе АТО опровергли информацию о потере контакта с "киборгами": Связь есть, все под контролем

Пресс-секретарь штаба АТО Алексей Дмитрашковский опроверг информацию о том, что накануне вечером пропала связь с защитниками аэропорта из-за ранения связного, сообщает Украинская правда.

По словам Дмитрашковского, человек, с которым он держал личную связь, ранен, но контакт не утрачен.

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"Связь с людьми, которые обороняют Донецкий аэропорт, есть. Ситуация под контролем", - сказал представитель штаба АТО.

Он также уточнил, что во вторник, 2 декабря, группа генералов, благодаря которым накануне был прекращен огонь и штурмы аэропорта, снова выедет на переговоры с представителями боевиков.

О результатах встречи сообщат, заверил Дмитрашковский.