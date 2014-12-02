Кандидаты-иностранцы, которые хотят в Кабмин, подали документы на гражданство - СМИ

00:49, 02 декабря 2014
Политика
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Иностранцы, которые претендуют на должности в украинском правительстве, уже подали документы на получение гражданства Украины.

/ УНИАН

Об этом сообщил источник "Украинской правды" в Администрации президента.

Как известно, на рассмотрение Верховной Рады во вторник может быть внесен законопроект, который позволит иностранцам занимать должности в Кабинете министров Украины.

Международные рекрутинговые компании отобрали для состава нового правительства 24 кандидата.

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В частности, Министерство здравоохранения может возглавить гражданин Грузии Александр Квиташвили, Минэкономики - гражданин Литвы Айварас Абромавичус.

На должность первого заместителя министра внутренних дел Украины претендует экс-глава полиции Грузии Эка Згуладзе.

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