Кандидаты-иностранцы, которые хотят в Кабмин, подали документы на гражданство - СМИ
00:49, 02 декабря 2014Политика
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Иностранцы, которые претендуют на должности в украинском правительстве, уже подали документы на получение гражданства Украины.
Кандидаты-иностранцы, которые хотят в Кабмин, подали на гражданство / УНИАН
Об этом сообщил источник "Украинской правды" в Администрации президента.
Как известно, на рассмотрение Верховной Рады во вторник может быть внесен законопроект, который позволит иностранцам занимать должности в Кабинете министров Украины.
Международные рекрутинговые компании отобрали для состава нового правительства 24 кандидата.
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