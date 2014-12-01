В ГПУ прогнозируют, что попытки разблокировать арестованные счета Арбузова будут повторяться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Святослав Лаганяк.

«Следователь инициировал обращение к Госфинмониторинг и получил информацию, что за период с 21 ноября и до 24 ноября (когда судом были разблокированы и по обращению Генпрокуратуры снова заблокированы счета Арбузова - УНИАН) ни одна копейка снята не была. Все арестованные средства остались на счетах. Таким образом, оттока заблокированных средств с заблокированных счетов не состоялось», - сообщил Лаганяк.

В то же время он не исключил в будущем новых попыток разблокирования арестованных счетов.

«Я не исключаю, что мы будем иметь еще такие истории. Это не первая попытка вывести средства Арбузова. Такие попытки были и раньше», - отметил представитель Генпрокуратуры.

По словам Лаганяка, кроме названных счетов Арбузова и его жены, на которых находятся более 200 млн грн, следствием выявлено значительное количество юридических лиц, связанных тем или иным образом с Арбузовым. В частности установлено более 20 таких счетов в оффшорных зонах на Кипре, на которые наложен арест на сумму 1 млрд 370 млн долларов или 16 млрд 200 млн грн.

Одновременно Лаганяк отметил, что у следствия на данный момент нет информации о наличии личных счетов Арбузова в Европе, хотя украинской стороной было направлено европейским партнерам 11 ходатайств о предоставлении правовой помощи в этом вопросе и таким образом было охвачено почти все страны Европы.

На уточняющий вопрос Лаганяк ответил, что Арбузов находится в статусе подозреваемого за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ СБУ знают, где чиновники-беглецы времен Януковича

Как отметил Лаганяк, обвинительный акт в отношении экс-чиновника еще не передан в суд по той причине, что подозреваемый находится в международном розыске, поэтому не может быть задержан и доставлен в суд.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что на счета Арбузова и его жены повторно наложен арест.

Как отметили в пресс-службе ГПУ, Главным следственным управлением Генпрокуратуры в мае 2014 года в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о присвоении чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением Арбузовым, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

20 мая следственным судьей Печерского райсуда Киева был наложен арест на имущество Арбузова, подозреваемого в совершении указанного уголовного правонарушения, а в августе следственным судьей Печерского райсуда наложен арест на имущество его жены - Ирины Арбузовой.

21 ноября следственным судьей Печерского райсуда во время рассмотрения ходатайства защитников Арбузова было принято решение об отмене вышеуказанных арестов, которое не подлежит обжалованию.

24 ноября Генпрокуратура обратилась в Печерский райсуд с повторным ходатайством о наложении ареста на вышеуказанные счета. В тот же день следственным судьей Печерского районного суда г. Киева указанные ходатайства были удовлетворены.

"В настоящее время Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины предоставляется правовая оценка принятом следственным судьей Печерского районного суда Киева решению об отмене арестов, наложенных на счета Сергея и Ирины Арбузовых относительно его законности", - отметили в ГПУ.