Адвокат Динзе сегодня планирует встретиться с Сенцовым – омбудсмен

Также украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что повторно обратилась к советнику президента РФ Михаилу Федотову с просьбой способствовать ее безотлагательному визиту в колонию к Олегу Сенцову.

Адвокат Дмитрий Динзе сегодня планирует встретиться с незаконно осужденным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым, который голодает в колонии с 14 мая.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала вчера вечером в Facebook.

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«Встретилась с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе, который ночью улетает в Лабытнанги. Я передала ему письма от Президента Украины и первого вице-спикера Ирины Геращенко для Олега. Хотела, конечно, лично передать, но встреча пока не состоялась .... к сожалению. Адвокат рассказал, что он был у Олега две недели назад. По его словам, в то время он держался хорошо. Пил воду, ему делали капельницы с витаминами и глюкозой. Принудительного кормления в то время не было. Но сейчас точной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет. Мы договорились, что завтра, сразу после встречи с Олегом, он позвонит мне и расскажет о том, как он себя чувствует», - отметила Денисова.

Кроме того, украинский омбудсмен сообщила, что снова обратилась к советнику президента РФ Михаилу Федотову с просьбой способствовать ее безотлагательному визиту в колонию к Сенцову.

«Это уже повторное обращение, в ответ на первое мое письмо господин Федотов заверил меня, что приложит максимум усилий для того, чтобы мое посещение Олега Сенцова произошло», - добавила Денисова.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов содержится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

15 июня Денисову не пустили в колонию к Сенцову.