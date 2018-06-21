Жебривский: Донецкую область возглавит генерал СБУ

После выхода указа Порошенко Куця будут представлять в Донецкой области, рассказал Жебривский.

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру нового руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации - генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший глава Донецкой области Павел Жебривский.

"Это уже не секрет. Сегодня [20 июня] Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность [главы Донецкой военно-гражданской администрации]", - сказал он.

Читайте такжеГлавное – "не навредить": Жебривский прокомментировал свое назначение аудитором НАБУ

Жебривский считает, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Куця и выдаст соответствующий указ. "И тогда его будут уже представлять на Донетчине", – добавил бывший глава Донецкой ВЦА.

Как сообщает ТСН, 41-летний генерал-майор СБУ Александр Куць с 2015 по 2017 годы возглавлял управления спецслужбы в Донецкой области. В августе 2017 года он стал руководить вновь созданным Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, Жебривского Порошенко назначил аудитором НАБУ. Правозащитники заявили, что решение было принято с нарушением закона.