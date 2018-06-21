Жебривский: Донецкую область возглавит генерал СБУ
Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру нового руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации - генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.
Об этом в эфире 5 канала заявил бывший глава Донецкой области Павел Жебривский.
"Это уже не секрет. Сегодня [20 июня] Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность [главы Донецкой военно-гражданской администрации]", - сказал он.
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Жебривский считает, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Куця и выдаст соответствующий указ. "И тогда его будут уже представлять на Донетчине", – добавил бывший глава Донецкой ВЦА.
Как сообщает ТСН, 41-летний генерал-майор СБУ Александр Куць с 2015 по 2017 годы возглавлял управления спецслужбы в Донецкой области. В августе 2017 года он стал руководить вновь созданным Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНИАН, Жебривского Порошенко назначил аудитором НАБУ. Правозащитники заявили, что решение было принято с нарушением закона.