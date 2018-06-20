"Это не Playstation": Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины

Лидер "Батькивщины" обещает, что в случае ее победы она, возможно, "будет последним президентом".

Лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко будет участвовать в выборах на пост президента Украины в 2019 году.

Об этом она заявила на своей официальной странице в Facebook во время онлайн-трансляции.

"Я хочу очень четко и ясно сказать: я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти. Для меня президентская должность — это не Playstation, а реальные изменения, которых ждет страна", - заявила она.

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В случае победы на выборах Тимошенко обещает провести референдум по изменению Конституции Украины.

"Я хотела бы, если так случится, что я смогу выиграть президентские выборы, сразу же мгновенно провести референдум и принять новую Конституцию как новый общественный договор между украинцами, демонополизировать власть", - сказала она.

"Возможно, я буду последним президентом, которого вы избираете. Но вы после того, если этот план станет реальностью, сможете всенародно избирать канцлера вместе с большинством в парламенте", - отметила Тимошенко.

Стоит отметить, что ранее лидер "Батькивщины" выступала за создание в Украине "парламентской формы правления канцлерского типа".

Как свидетельствуют результаты совместного опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко и председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко получили бы больше всего голосов, соответственно, 13,3% и 9,4%, если бы выборы президента состоялись в конце мая.