За агитацию не стыдно: львовский депутат пригрозил избиением за удаление его фамилии с уличных скамеек

Депутат Карбовник пообещал найти "хипстерских сс***нов", которые пытаются затереть его фамилию на лавках растворителем.

Депутат Львовского горсовета от партии «Свобода» Андрей Карбовник пригрозил физической расправой неизвестным, которые пытались стереть его имя и фамилию с уличных скамеек в жилом массиве Сихов.

На соответствующую публикацию депутата в Facebook обратила внимание волонтер Ульяна Дидыч. Сейчас публикация в Facebook отсутствует, однако остался ее скриншот.

В своей заявлении депутат подчеркивает, что установил уличные скамейки за свои собственные средства, и грубо высказывается в адрес лиц, которые пытались удалить с них его фамилию при помощи растворителя.

«Сегодня им удалось сбежать. Но рано или поздно они схватят 3.14 зд*лей. Причем бить будут жестко», – отметил депутат.

Карбовник подчеркнул, что для того, чтобы ему стало стыдно, его противники должны поставить напротив каждой его лавки свою.

«Я вас найду, хипстерские сс***ны, и каждый из вас получит по заслугам», – высказался депутат.

В комментарии ZAXID.NET Андрей Карбовник рассказал, что подозревает определенных лиц в попытке стереть его имя со скамейки, однако отказался назвать их, поскольку не имеет доказательств.

По его словам, он за свой счет установил около 40 уличных скамеек на Сыхове – в округе, в котором в 2015 году баллотировался во Львовский городской совет.

На каждую из этих скамеек краской нанесена надпись о том, что их установил именно он.

Также Карбовник пояснил, что не считает свое сообщение в Facebook публичными или частными угрозами, а также пообещал обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что во Львове напротив городской ратуши девушки устроили обнаженную фотосессию.