МИД Германии выделит 500 тыс. евро помощи вынужденным переселенцам в Украине

Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве координатор гуманитарных программ Союза самаритян Германии Михаель Шнац, передает корреспондент УНИАН.

В частности, в рамках сотрудничества с общественным благотворительным Союзом самаритян Украины реализуется данный проект помощи вынужденным переселенцам на зимний период.

«Мы внедряем проект помощи внутренним переселенцам, сумма которого составляет 500 тыс евро. В рамках этого проекта будет предоставлена помощь 12 тыс. переселенцам, роздано 1000 комплектов зимней одежды и для 500 человек предусматривается аренда жилья на зиму», - сообщил Шнац.

Проект предусматривает предоставление помощи в виде ежемесячных продуктовых наборов для 4500 человек, закупки зимней одежды для 1000 человек, аренды пригодного для проживания помещения в зимний период для 500 человек, а также помощь в оказании первичной медицинской помощи.

«Наше сотрудничество продолжается, и следующей акцией станет сбор средств для организации праздника ко Дню Святого Николая, уже подготовлено 5400 подарков для детей», - отметил координатор, добавив, что немецкая благотворительная организация намерена и далее продолжать сотрудничество с украинской стороной.

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В ходе пресс-конференции Шнац торжественно передал исполнительному директору Киевского обьединения Союза самаритян Украины Светлане Левковской чек на 50 тыс евро, из которых 30 тыс евро будут переданы детям-сиротам из Дома ребенка города Ворзель (Киевская обл.), а остальная сумма является первым траншем помощи внутренним переселенцам.

Он также напомнил, что ранее самаритяне Германии, Дании, Польши, Латвии и других стран собрали 30 тыс. евро на реабилитацию пострадавших в ходе акций протеста участников Еромайдана.

Союз самаритян Германии насчитывает 1,2 млн человек.

Как сообщал УНИАН, общее число внутренне перемещенных лиц в Украине составляет свыше 498,3 тыс. человек, в том числе 129,4 тыс. детей более 106 тыс. инвалидов и лиц преклонного возраста.

По данным ООН, в зоне боевых действий на востоке Украины остаются около 5,2 млн человек.

По состоянию на 25 ноября, по данным ООН, в результате конфликта на востоке Украины погибли 4,36 тыс. человек, еще более 10 тыс. человек были ранены.

Справка УНИАН. Союз самаритян Украины Киевское объединение создан по инициативе Союза рабочих самаритян города Мюнхен (Германия) как негосударственная независимая общественная благотворительная организация.

Союз самаритян Украины (Киев) был создан в апреле 1993 года, основная цель которого предоставление помощи в сфере охраны здоровья и социальной защиты населения.

Самаритянские общества в Европе являются экономически независимыми организациями, которые финансируются за счет членских взносов, пожертвований, субсидий и возмещений за предоставленные услуги с фондов медицинского и социального страхования.