В Канаде предлагают передать Украине летальное оружие на 9,5 миллиона долларов

Речь идет о пулеметах «С6», противотанковых гранатометах «Карл Густав», минометах и различном снаряжении.

Представители оппозиционной в Палате общин Канады Консервативной партии предлагают передать Украине летальное оружия на 9,5 млн долларов.

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Об этом в эксклюзивном комментарии «Донбасс. Реалии» сообщил депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан.

В частности, он подчеркнул, что парламентская оппозиция требует от правительства Канады более активных мер по поддержке украинских военных. Так, представители Консервативной партии Канады предложили передать Киеву партию летального оружия на 9,5 млн долларов.

«Это - снайперские винтовки, прицелы, пулеметы «С6», которые использует канадская армия, противотанковые гранатометы «Карл Густав», минометы, приборы ночного видения, некоторое медицинское обеспечение», - отметил Безан.

По его словам, это вооружение изначально предназначалось для курдских сил в Ираке. Их канадские военные тренировали для борьбы против экстремистской группировки «Исламское государство». Но решение о поставках так и не приняли.

«Путина провоцирует слабость. И пока Украине не будет хватать вооружения для защиты собственных границ - Путин будет продолжать давить. Только если мы предоставим необходимое летальное оружие украинской армии, только тогда мы сможем увидеть, как Путин убирает свои силы из Донбасса», - считает канадский парламентарий.