Порошенко надеется уже завтра внести в Раду законопроект о запуске Антикоррупционного суда

Петр Порошенко надеется, что сегодня Высший совет правосудия примет президентский законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда, и во вторник он сможет зарегистрировать его в ВР как неотложный.

Президент Украины Петр Порошенко надеется уже завтра зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook накануне вечером.

«Буду делать все, чтобы в этом году новый антикоррупционный суд был создан. Надеюсь на то, что уже в понедельник Высший совет правосудия примет мой законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда, и во вторник я смогу зарегистрировать его в ВР как неотложный», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суе (ВАС). Законом установлено, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

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11 июня закон подписал президент, 14 июня закон вступил в силу.

После публикации стало известно, что, согласно закону, апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданных НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой до момента создания Высшего антикоррупционного суда, не будут оспариваться в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

14 июня директор НАБУ Артем Сытник заявил, что изначально проектом закона было предусмотрено, что решения судов первой инстанции, даже принятые до создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжалованы в Апелляционной палате ВАС, но эту норму изменили перед голосованием.

В субботу, 16 июня, во время интервью украинским телеканалам Порошенко заявил, что считает целесообразным осуществить передачу всех коррупционных дел в Антикоррупционный суд после его создания.