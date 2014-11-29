За сутки в зоне АТО погиб один военный, 11 - ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

Читайте также"Азов" сообщил о ликвидации под Мариуполем разведывательной группы боевиков"Всего в результате боевых действий за минувшие сутки погиб один украинский военнослужащий и 11 получили ранения", - сказал Полевой.