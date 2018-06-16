Луценко отдыхает в Италии (фото)

Путешествие генпрокурора продлится три дня.

Генпрокурор Юрий Луценко в эти выходные отдыхает в итальянском городке Комо. Его сфотографировали в очереди на фуникулер.

Как сообщает ТаблоID, который имеет фото в своем распоряжении, семья Луценко поехала с друзьями на выходные, чтобы отметить 30-ю годовщину своей свадьбы.

Супруги взяли отпуск только на день - пятницу. Всего путешествие продлится три дня вместе с уикендом.

Напомним, в январе Луценко отдыхали на Сейшелах, и это вызвало скандал. Однако тогда генпрокурор уверял, что отпуск был "без излишеств" и за счет старшего сына.