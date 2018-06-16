Луценко отдыхает в Италии (фото)

15:57, 16 июня 2018
Политика
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Луценки отдыхают в итальянском Комо / фото nv.ua

Как сообщает ТаблоID, который имеет фото в своем распоряжении, семья Луценко поехала с друзьями на выходные, чтобы отметить 30-ю годовщину своей свадьбы.

Супруги взяли отпуск только на день - пятницу. Всего путешествие продлится три дня вместе с уикендом.

Напомним, в январе Луценко отдыхали на Сейшелах, и это вызвало скандал. Однако тогда генпрокурор уверял, что отпуск был "без излишеств" и за счет старшего сына.

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Теги: #Италия#Юрий Луценко#Ирина Луценко