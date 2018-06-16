В Конгрессе США предлагают увеличить помощь Украине в 2019 году
Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает увеличить в бюджете на 2019 смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента и Пентагона.
Об этом Посольство Украины в США сообщает в Facebook.
«Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США утвердил собственный проект «Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год», где средства, которые предлагается выделить в качестве помощи на сферу безопасности Украины, в том числе летальное оружие оборонительного характера, определены в объеме 250 млн долл. Данная сумма на 50 млн долл. превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденные в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год», - сказано в сообщении.
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В представленном в указанном комитете проекте «Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год» (бюджетный год в США начинается с 1 октября - УНИАН) смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств определена в сумме 441 млн долл., что более чем 20 млн долл. превышает соответствующие ассигнования 2018 года.
«Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет 691 млн долл. США, что более чем 70 млн долл. больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года», - отметили в посольстве.
Для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержаны Сенатом и подписаны президентом США.