В Конгрессе США предлагают увеличить помощь Украине в 2019 году

В 2019 бюджетном году Соединенные Штаты могут выделить Украине 691 млн долл., что более чем 70 млн долл. больше, чем предусмотрено на текущий год.

Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает увеличить в бюджете на 2019 смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента и Пентагона.

Об этом Посольство Украины в США сообщает в Facebook.

«Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США утвердил собственный проект «Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год», где средства, которые предлагается выделить в качестве помощи на сферу безопасности Украины, в том числе летальное оружие оборонительного характера, определены в объеме 250 млн долл. Данная сумма на 50 млн долл. превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденные в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год», - сказано в сообщении.

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В представленном в указанном комитете проекте «Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год» (бюджетный год в США начинается с 1 октября - УНИАН) смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств определена в сумме 441 млн долл., что более чем 20 млн долл. превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

«Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет 691 млн долл. США, что более чем 70 млн долл. больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года», - отметили в посольстве.

Для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержаны Сенатом и подписаны президентом США.