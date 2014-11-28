The Guardian: Запад позволяет Путину добиваться того, чего он хочет в Украине

Ян Биррелл в своей статье, которая называется «Запад позволяет Путину добиваться того, чего он хочет в Украине», опубликованной в британской газете The Guardian, пишет, что вчера новый украинский парламент был приведен к присяге. Более 400 депутатов приняли присягу, но 27 мест остаются вакантными – аннексия Крыма, а также война на востоке Украины не дали возможности избрать депутатов в этих регионах.

Прошел всего год с тех пор, как украинцы вышли на акции протеста на киевский майдан, чтобы добиться демократии и процветания, что привело к падению клептократического режима и практически к началу новой холодной войны в Европе. Но как быстро меняется повестка дня. Аннексия Крыма была первым таким случаем на континенте с 1945 г., но многие уже успели забыть о ней, несмотря на то, что цены растут, и люди исчезают или погибают при загадочных обстоятельствах, если перечат своим новым правителям. Human Rights Watch описал все присущие Владимиру Путину тактики плохого обращения с активистами и притеснения журналистов, которые он импортировал на полуостров.

Между тем, разрушающий конфликт в Европе затягивается. Более 4300 военных и мирных жителей погибли с тех пор как Россия и ее марионетки заварили эту кашу восемь месяцев назад. Около миллиона человек были вынуждены покинуть беспокойный регион, причем за последние недели эта цифра значительно выросла. Согласно отчету наблюдателей от ООН, каждый день в среднем погибает 13 человек с тех пор, как в начале сентября было подписано соглашение о перемирии между Украиной, Россией и повстанцами, в то время как все стороны конфликта страдают от болезненных экономических последствий.

Читайте такжеПутин считает неприемлемым разговор с Москвой языком ультиматумов

Что же было сделано? На прошлой неделе на саммите G20 вроде бы четко дали понять: Путина отправили в дипломатическую Сибирь. Стивен Харпер, премьер-министр Канады, сказал российскому президенту, что он бы пожал его руку, но хотел бы сказать лишь одно: «Вы должны убраться из Украины». К Путину относились пренебрежительно, никто не хотел сидеть с ним за одним столом во время обеда, а другие мировые лидеры постоянно упрекали его; поэтому не удивительно, что он уехал домой раньше. Но такое обращение мало у кого вызовет желание посочувствовать деспотичной личности, которая причиняет столько вреда интересам своей страны, как внутри нее, так и за рубежом.

Но это был самый худший политический жест, который только могли сделать западные лидеры, демонстрирующие публично свою жесткую позицию, хотя на самом деле создается такое впечатление, что у них нет четкой стратегии того, как урегулировать обостряющийся кризис в центре Европы. Вместо этого, вопрос Украины, похоже, теперь далеко не на первом месте на внешнеполитической повестке дня.

Летом я увидел первые столкновения в аэропорту Донецка, на реконструкцию которого было выделено 500 млн. фунтов два года назад перед Чемпионатом Европы по футболу. Украинские военные и пророссийские повстанцы продолжают смертельную схватку за заброшенные самолеты, разрушенную диспетчерскую вышку и обстрелянные здания терминала, на обломках были расставлены ловушки после того как обе стороны вели перестрелку с разных этажей. Теперь место, которое совсем еще недавно было национальной гордостью, стало удручающим символом этой разрушительной борьбы.

Читайте такжеМилитаризация Крыма способствует усилению военного влияния в Черном море - НАТО

Мало того, что Путин прибрал к своим рукам Крым, теперь все чаще кажется, что он может получить все, что хочет и в других частях Украины, дестабилизируя молодую демократию и создавая марионетковые государства на ее границе. Поскольку Киев приостановил выплаты государственных средств в «Новороссии», ситуация в подконтрольных мятежникам районах Донбасса превращается в замороженный конфликт.

Это еще одна любимая тактика Кремля, и ярким примером тому служат поддерживаемые Россией отколовшиеся государства, такие, как Абхазия и Южная Осетия в Грузии, и Приднестровье в Молдове. Поддерживать Новороссию, однако, будет гораздо дороже, поскольку придется восстанавливать разрушенное, промышленное государство-изгой с населением 4 млн. человек. Это показывает, что Путин, как и любая другая сторона конфликта в регионе, уповает на то, что события будут складываться удачным для него образом, поскольку он оказался в ловушке своей огромной популярности на ряду с шаткой экономикой.

Тем не менее, только наиболее заблуждающиеся или льстивые наблюдатели могут обвинять кого-то кроме Путина в этих трагических событиях. Несмотря на то, что он притворяется, что выступает за невмешательство, президент России направил свои войска в соседнюю страну, чтобы разорвать ее на кусочки, просто потому, что ее народ стремился обрести свободу и добиться контроля над властью, чего Путин так сильно боится в своей стране. Украине помешали отвоевать свою территорию, направив туда иностранные войска, танки и артиллерию.

В ответ на это западные лидеры строят из себя крутых парней на публике, готовясь ввести еще немного незначительных санкций в отношении сепаратистов и некоторых близких друзей Путина. Они надеются, что давление на российскую экономику предотвратит дальнейшую эскалацию, хотя Путин может стать еще более непредсказуемым. Между тем, Москва продолжает увеличивать расходы на оборону, как это происходило с того момента, как Путин, этот бывший аппаратчик КГБ с царскими амбициями, вступил в должность – что вызывает все большую обеспокоенность в странах Балтии, которые, кстати, являются членами НАТО.

Решения должны исходить из дипломатических, а не военных, действий. Но кроме дипломатии должен быть какой-то сдерживающий фактор. Однако есть опасность в том, что Запад так сильно отвлекся на события на Ближнем Востоке, что игнорирует свирепого русского медведя, который разбушевался в Европе, и, возможно, это представляет большую угрозу нашему ближайшему будущему. Ранее в этом году российский активист Алексей Навальный предложил список представителей ближайшего окружения Путина, против которых нужно ввести санкции; почти все они оказались в черном списке Запада, помимо футбольных олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Если бы санкции были введены против них, это бы стало мощным сигналом, несмотря на ущерб для их лондонских клубов.

Москва также требует гарантий того, что Украине никогда не позволят вступить в НАТО; но Петр Порошенко, президент Украины настаивал на этой неделе, что его страна проведет референдум, как только выполнит все условия, необходимые для членства в Альянсе. Такой шаг следует поддержать, если это то, чего хочет народ, равно как и желание украинцев вступить в ЕС. Поскольку в основе этого кризиса лежит главный принцип, который скрывается за нашими благородными европейскими идеалами: демократическое право народа самому определять свое будущее, чтобы его надежды не разбивали деспотизм или иностранные агрессоры.