Мартынюк: я коммунист, и этим я все сказал

Претендент на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК во время представления его кандидатуры в парламенте процитировал: «Я коммунист, и этим я все сказал».

Как передает корреспондент УНИАН, А.МАРТЫНЮК отметил, что на сегодняшний день в сессионном зале есть много народных депутатов предыдущего созыва, которые знают его работу в должности первого заместителя председателя ВР.

«Я такой, как есть, таким я и остаюсь», - сказал А.МАРТЫНЮК.

На данное время в зале продолжается шум, работают сирены, все время происходят столкновения между народными депутатами.

Народные депутаты из фракции “Регионов” стоят возле трибуны, чтобы сюда не смогли пройти представители фракций БЮТ и «Наша Украина».

Перед этим ВР проголосовала за прекращение представления кандидатур на должность первого заместителя председателя Верховной Рады 227-ю голосами. Поэтому есть только одна кандидатура на эту должность - А.МАРТИНЮКА, поскольку другие кандидатуры не были предложены.