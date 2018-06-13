Матиос озвучил сроки создания Госбюро военной юстиции (видео)

Как предполагается, оно не только будет расследовать преступления, совершенные военными, но и следить, чтобы их наказания были соразмерными с правонарушениями.

После принятия Верховной Радой закона о создании Государственного бюро военной юстиции оно может заработать уже через два месяца

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщается в сюжете ТСН. Как предполагается, оно не только будет расследовать преступления, совершенные военными, но и следить, чтобы их наказания были соразмерными с правонарушениями. Кроме того, новый орган будет вести мониторинг оружия, а также морально-психологическое состояние военнослужащих.

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Ранее сообщалось, что Матиос предлагает создать Государственное бюро военной юстиции.

По мнению главного военного прокурора, основу личного состава ГБВЮ должны составить бывшие следователи военной прокуратуры; личный состав нынешней Военной службы правопорядка, который не принимал участия в боевых действиях в зоне АТО; военные инспекторы и офицеры по особым поручениям, которые будут заниматься вопросами соблюдения правовых и социальных гарантий всех военнослужащих.