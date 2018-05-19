Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил о разработке законопроекта, которым предусмотрено создать украинскую систему военной юстиции на основе опыта Израиля.

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос предлагает создать Государственное бюро военной юстиции.

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Об этом Матиос сообщил в своей статье, опубликованной в издании "Зеркало недели. Украина". "Сейчас мы с председателем комитета ВР Андреем Кожемякиным (председатель Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности - УНИАН) подготовили законопроект, предусматривающий создание Государственного бюро военной юстиции. Проект будет представлен общественности и экспертам 29-30 мая в Харькове во время международной конференции Reforming Military Justice System in Ukraine: the current state and prospects", - написал Матиос.

По его словам, в полномочия ГБВЮ должны быть включены расследования военных и связанных с ними преступлений; расследования преступлений, совершенных против военнослужащих; расследования преступлений, совершенных в районе проведения боевых действий; расследования отдельных преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка; осуществление контроля за соблюдением законодательства в деятельности воинских формирований; представительство интересов военнослужащих в судах в качестве третьего лица; представительство и защита в судах прав и интересов военнослужащих, привлеченных к участию в ведении боевых действий и не имеющих возможности обратиться за предоставлением юридической помощи.

Также Матиос напомнил, что вопрос расследования военных преступлений фактически перешел в сферу полномочий "практически несуществующего" Государственного бюро расследований 20 ноября 2017 года.

"Но корпус следователей со статусом государственного служащего уже шестой месяц подряд через конкурсы только пытаются укомплектовать, и вряд ли они смогут в перспективе исполнять возложенную на них функцию расследования военных преступлений", - заявил он.

Вместе с тем, по мнению главного военного прокурора, основу личного состава ГБВЮ должны составить бывшие следователи военной прокуратуры; личный состав нынешней Военной службы правопорядка, который не принимал участия в боевых действиях в зоне АТО; военные инспекторы и офицеры по особым поручениям, которые будут заниматься вопросами соблюдения правовых и социальных гарантий всех военнослужащих.

При этом Матиос сообщил, что разработанным законопроектом предусмотрено создать украинскую систему военной юстиции на основе опыта Израиля.

"Мне импонирует опыт Израиля в вопросе создания системы военной юстиции. Страна, которая с 1948 года находится в состоянии войны, сумела научить общество уважать и воспринимать действия военных, не осуждая их, если не были нарушены нормы закона", - отметил Матиос.