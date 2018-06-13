Омбудсмен отправилась в РФ к украинским политзаключенным

Президент убежден, что Украине удастся вернуть домой всех политзаключенных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправилась в Российскую Федерацию для посещения незаконно заключенных российскими властями украинцев.

Об этом глава государства сообщил в микроблоге Twitter. "Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", - подчеркнул Порошенко.

"С вами Украина и весь демократический мир. Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!", - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

После этого Москалькова заявила, что посетит арестованных и обвиняемых в госизмене в Украине руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, бывших военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, а также активистку общественной организации «Волонтеры Победы» Елену Одновол.

Она добавила, что это неполный список и сообщила, что договорилась с Денисовой обменяться списками людей, которых они намерены посетить, и согласовать график их посещений.

Позже в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой сообщили, что омбудсмен получила ответ от Москальковой по ее мониторинговому визиту в СИЗО в Симферополе. В частности, омбудсмен РФ уверяет, что состояние здоровья и условия содержания украинцев в симферопольском СИЗО являются удовлетворительными.