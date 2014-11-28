За сутки в зоне АТО погиб один военный, трое – ранены
13:10, 28 ноября 2014Политика
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В течение суток в зоне АТО погиб один и ранены трое украинских военнослужащих.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеСилы АТО сбили российский беспилотник близ Счастья – штаб"За прошедшие сутки погиб один украинский защитник, еще трое получили ранения", - сказал Лысенко.
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