За сутки в зоне АТО погиб один военный, трое – ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеСилы АТО сбили российский беспилотник близ Счастья – штаб"За прошедшие сутки погиб один украинский защитник, еще трое получили ранения", - сказал Лысенко.