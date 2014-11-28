МИД: Украина потеряла Крым из-за внеблокового статуса
Заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский считает, что потеря Крыма вследствие оккупации Россией была результатом внеблокового статуса Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на конференции в Киеве.
"Мы не можем себе позволить замкнуться на наши внутренние проблемы мировоззренчески, и мы не можем себе позволить быть нейтральной страной. Украина замкнулась на себе и пропустила Россию. Украина избрала путь внеблоковый и потеряла Крым. Вот последствия", - заявил Лубкивский.
Вместе с тем он отметил, что для Украины это неприемлемо с точки зрения как мировоззрения, так и с точки зрения мирового опыта и практик.
Говоря о России, он отметил, что Украине необходимо изменить способ мышления. "Какая Россия нам нужна? Вот вопрос, который должен быть в основе нашего мышления", - прибавил дипломат.
По его словам, не должно быть реактивного подхода к тому, как Украина относится к российской формуле так называемых "легитимных интересов", которые являются фактически основой доктрины президента РФ Владимира Путина. «(Когда) есть какие-то фиктивные, мнимые так называемые "легитимные интересы" России - "считайтесь с этими интересами и мы прекратим агрессию", то это прямой шантаж", сказал заместитель главы МИД.
По его мнению, Россия Украине нужна как демократическое, свободное и прогнозируемое государство, которое способно грамотно решать свои масштабные, колоссальные социальные и экономические проблемы.
Читайте такжеУкраине нужно отказываться от внеблокового статуса - Порошенко"Таким образом, мы должны понимать, что Россия неизбежно будет вынуждена вернуться к пространствам цивилизованных отношений с Украиной и миром. Альтернативы этому нет, но сценарии нужно отрабатывать все. История с Крымом, история с востоком научила нас важнейшему - не нужно бояться предусматривать худшее, к худшему нужно готовиться, более того - нужно быть в состоянии мобилизации", - подчеркнул Лубкивский.
Он добавил, что Украина, несмотря ни на что, должна отстаивать подход мирного разрешения ситуации.