МИД: Украина потеряла Крым из-за внеблокового статуса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на конференции в Киеве.

"Мы не можем себе позволить замкнуться на наши внутренние проблемы мировоззренчески, и мы не можем себе позволить быть нейтральной страной. Украина замкнулась на себе и пропустила Россию. Украина избрала путь внеблоковый и потеряла Крым. Вот последствия", - заявил Лубкивский.

Вместе с тем он отметил, что для Украины это неприемлемо с точки зрения как мировоззрения, так и с точки зрения мирового опыта и практик.

Говоря о России, он отметил, что Украине необходимо изменить способ мышления. "Какая Россия нам нужна? Вот вопрос, который должен быть в основе нашего мышления", - прибавил дипломат.

По его словам, не должно быть реактивного подхода к тому, как Украина относится к российской формуле так называемых "легитимных интересов", которые являются фактически основой доктрины президента РФ Владимира Путина. «(Когда) есть какие-то фиктивные, мнимые так называемые "легитимные интересы" России - "считайтесь с этими интересами и мы прекратим агрессию", то это прямой шантаж", сказал заместитель главы МИД.

По его мнению, Россия Украине нужна как демократическое, свободное и прогнозируемое государство, которое способно грамотно решать свои масштабные, колоссальные социальные и экономические проблемы.

Читайте такжеУкраине нужно отказываться от внеблокового статуса - Порошенко"Таким образом, мы должны понимать, что Россия неизбежно будет вынуждена вернуться к пространствам цивилизованных отношений с Украиной и миром. Альтернативы этому нет, но сценарии нужно отрабатывать все. История с Крымом, история с востоком научила нас важнейшему - не нужно бояться предусматривать худшее, к худшему нужно готовиться, более того - нужно быть в состоянии мобилизации", - подчеркнул Лубкивский.

Он добавил, что Украина, несмотря ни на что, должна отстаивать подход мирного разрешения ситуации.