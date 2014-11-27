В Раде зарегистрировали законопроект об отзыве нардепов
18:52, 27 ноября 2014Политика
0 0
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отзыве народных депутатов Украины.
Порошенко уже заявлял, что поддерживает данный закон / УНИАН
Сейчас текст документа пока отсутствует на сайте парламента.
Автор проекта закона - представитель «Блока Петра Порошенко» Тарас Батенко.
Читайте такжеВ Раде зарегистрировали законопроект об отмене особого статуса Донбасса
Ранее президент Петр Порошенко заявлял о поддержке создания закона об отзыве народных депутатов. Порошенко отметил, что "надо начинать с местных депутатов". По его словам, способствовать принятию указанного закона будет децентрализация власти в Украине, которая разработана по лучшим образцам такой децентрализации в странах Европы, в частности в Польше.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter