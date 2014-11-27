В Раде зарегистрировали законопроект об отзыве нардепов

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Автор проекта закона - представитель «Блока Петра Порошенко» Тарас Батенко.

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Ранее президент Петр Порошенко заявлял о поддержке создания закона об отзыве народных депутатов. Порошенко отметил, что "надо начинать с местных депутатов". По его словам, способствовать принятию указанного закона будет децентрализация власти в Украине, которая разработана по лучшим образцам такой децентрализации в странах Европы, в частности в Польше.