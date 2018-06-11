Сытник: создание Антикоррупционного суда - не добрая воля политиков, а давление западных партнеров

По словам Сытника, партнеры настаивают именно на независимом органе.

Инициатива о создании Антикоррупционного суда - это не добрая воля украинской политической элиты, это давление со стороны западных партнеров.

Такое мнение выразил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник на телеканале "112 Украина".

"Инициатива о создании Антикоррупционного суда (имеется в виду законопроект) - это не добрая воля нашей политической элиты, это давление со стороны стратегических западных партнеров. Украина на грани дефолта, нужно внешнее финансирование. Но все учреждения, которые могут это сделать (имеется в виду предоставить финансирование), все привязывают это финансирование к созданию не просто Антикоррупционного суда, а независимого Антикоррупционного суда", - сказал он.

Ранее руководитель САП Назар Холодницкий спрогнозировал старт работы Антикоррупционного судана декабрь 2018 - январь 2019 года.

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Напомним, 7 июня Верховная Рада Украины проголосовала за закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Решение поддержали 315 депутатов.

В частности, закон определяет порядок проведения конкурса по отбору антикоррупционных судей.

Согласно тексту законопроекта в редакции второго чтения, Высшему антикоррупционному суду (ВАКС) будут подследственны уголовные производства относительно коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст. 45 (1) Уголовного кодекса Украины, ст. 206 (2), 209, 366 (1) УК.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы ВАКСа.