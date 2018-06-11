Холодницкий рассказал, когда ждать старта работы Антикоррупционного суда

По его словам, создание этого органа замыкает программу антикоррупционной реформы.

Антикоррупционный суд может начать слушать первые дела уже в конце 2018 или начале 2019 гг.

Такое мнение высказал глава САП Назар Холодницкий в эфире 112.ua.

"Создание Антикоррупционного суда замыкает весь процесс создания антикоррупционных органов, собственно замыкает процесс антикоррупционной реформы. Теперь уже надо ждать результата. Просто надо подождать, чтобы этот суд начал выносить приговоры, и надо дать возможность этому суду быть созданным, набрать судей и пусть они выносят приговоры... При лучших раскладах, при лучшем содействии этот суд начнет первые дела слушать в декабре этого года - январе следующего года", - сказал Холодницкий.

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Напомним, 7 июня Верховная Рада Украины проголосовала за закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Решение поддержали 315 депутатов.

В частности, закон определяет порядок проведения конкурса по отбору антикоррупционных судей.

Согласно тексту законопроекта в редакции второго чтения, Высшему антикоррупционному суду (ВАКС) будут подследственны уголовные производства касательно коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст. 45(1) Уголовного кодекса Украины, ст. 206 (2), 209, 366 (1) УК.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы ВАКСа.