Возле здания парламента собралось несколько сотен сотрудников правоохранительных органов

Они расположились по периметру здания парламента, сообщает в "Твиттере" журналист радио "Свобода" Сергей Андрушко.

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Верховная Рада VIII созыва собирается сегодня на торжественное заседание. Новоизбранные народные депутаты принесут присягу, откроется первая сессия нового парламента.

"Заботиться о благе Отчизны"- из присяги, которую сегодня раздают новым депутатам pic.twitter.com/yNoOcaeQAA - Serhii Andrushko (@S_Andrushko) November 27, 2014

По состоянию на 26 ноября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 419 из 423 депутатов Верховной Рады. В парламенте нового созыва будут пустовать 27 мест, на которых должны быть представлены мажоритарщики из Крыма и контролируемых боевиками группировок "ДНР" и "ЛНР" частей Донецкой и Луганской областей.