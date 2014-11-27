Возле здания парламента собралось несколько сотен сотрудников правоохранительных органов

08:43, 27 ноября 2014
Политика
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Возле здания Верховной Рады утром 27 ноября находятся несколько сотен сотрудников правоохранительных органов.

Біля Верховної Ради з'явилися співробітники МВС / radiosvoboda.org

Они расположились по периметру здания парламента, сообщает в "Твиттере" журналист радио "Свобода" Сергей Андрушко.

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Верховная Рада VIII созыва собирается сегодня на торжественное заседание. Новоизбранные народные депутаты принесут присягу, откроется первая сессия нового парламента.

По состоянию на 26 ноября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 419 из 423 депутатов Верховной Рады. В парламенте нового созыва будут пустовать 27 мест, на которых должны быть представлены мажоритарщики из Крыма и контролируемых боевиками группировок "ДНР" и "ЛНР" частей Донецкой и Луганской областей.

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