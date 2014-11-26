В Кабмине люстрировали еще около полутысячи чиновников

В рамках второй волны люстрации из правительства уволено около 500 чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, открывая заседание правительства.

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"Так же в рамках реальных действий правительство выполняет закон "О люстрации". Мы провели несколько волн люстрации. Первая волна - это около 40 высших государственных должностных лиц были уволены из состава Кабинета министров. Сейчас мы уже около 500 человек уволили, как вторая волна люстрации. Далее и Кабинет министров, и правоохранительная система, и судейская система, которая, кстати, сейчас начала бороться с законом "О люстрации" - я отдельно обращаюсь к судьям, в том числе в парламент - не дать возможности уничтожить закон Украины "О люстрации ", потому что судейская система так же нуждается в очищении, а возможно, даже иногда больше нуждается в очищении, чем другие ветви власти. Поэтому выполнение закона "О люстрации" - это ключевая задача, и мы эту задачу взялись выполнять и выполняем", - отметил он.

Яценюк также подчеркнул, что в парламенте принят «один из самых жестких пакетов антикоррупционного законодательства, аналогов которому трудно найти даже в странах-членах Европейского Союза».

«Я бы это назвал пилотным антикоррупционным пакетом, ведь такие жесткие меры по борьбе с коррупцией, которые предусмотрены настоящим законом, трудно найти в других странах. Теперь наша задача - имплементировать этот закон», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что правительство будет продолжать выполнять закон «не на бумаге, а на конкретных делах».

«Выполнение закона - это конкретные уголовные дела, это конкретные должностные лица, которые посажены. Это сверенные декларации и стиль жизни. Если эти две вещи не соответствуют, то должностные лица уволены. Это реальные действия», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 16 октября вступил в силу закон «Об очищении власти» (люстрации). Закон определяет очищение власти (люстрацию) как установленную им (законом) или решением суда запрет отдельным физическим лицам занимать определенные должности (находиться на службе) (кроме выборных должностей) в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

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Закон, в частности, применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и в отношении тех государственных чиновников, которые занимали должность (должности) в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию.

Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 5-ти или 10-ти лет.