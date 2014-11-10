Во второй волне люстрации увольнения грозят чиновникам ГПУ, Минюста и СБУ
16:01, 10 ноября 2014Политика
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Второй этап люстрационной проверки, которая стартует с 10 ноября, коснется министров и руководителей центральных органов исполнительной власти, аппарата Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины.
Проверяться будут все министры и руководители центральных органов исполнительной власти / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра юстиции Украины - руководитель аппарата Игорь Алексеев.
"На втором этапе проведения проверки, согласно графику, который был утвержден правительством, в первую очередь проверяется Минюст, весь его аппарат, фискальная служба, Генеральная прокуратура, а также центральный аппарат Службы безопасности, все министры и руководители центральных органов исполнительной власти", - сказал он.
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Алексеев отметил, что с понедельника эти лица должны подать соответствующие заявления и по ним начнется проверка.
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