В СБУ назвали причину неразглашения фамилии организатора покушения на Бабченко (видео)

Сейчас в СБУ говорят, что продолжается активная фаза следственных действий. Правоохранители имеют еще двое суток, чтобы избрать задержанному меру пресечения.

В СБУ объяснили, почему не называют фамилию организатора покушения на Бабченко.

Как говорится в сюжете ТСН, в ведомстве пояснили, что умышленно не называют фамилии так называемого гражданина "Г", видео задержания которого обнародовали накануне. Силовики говорят, что не хотят, чтобы журналисты преждевременно его идентифицировали, так как считают, что это может помешать следствию.

Сейчас в СБУ говорят, что продолжается активная фаза следственных действий. У правоохранителей есть еще двое суток, чтобы избрать задержанному меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на российского журналиста Бабченко, который живет в Киеве, проведя 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

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По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долл. за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долл. убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долл.

Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Организатору покушения на журналиста подготовлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, участник АТО будет проходить по делу как свидетель.

Бабченко сообщили о подготовке спецоперации за месяц до ее проведения.

После успешного проведения спецоперации президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить журналисту и его семье круглосуточную охрану.