Зинченко обратится в Верховный Суд

Бывший госсекретарь Александр ЗИНЧЕНКО обжалует решение Апелляционного суда Киева по иску экс-первого помощника Президента Александра ТРЕТЬЯКОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ЗИНЧЕНКО.

Процедуру обжалования А.ЗИНЧЕНКО будет осуществлять в Верховном Суде путем представления кассационной жалобы. Подготовка к данной процедуре, согласно закону, предусматривает два месяца, отметили в пресс-службе.

“Несмотря на судебное решение, А.ЗИНЧЕНКО убежден в достоверности информации, распространенной им на пресс-конференции в сентябре 2005 года и верит, что правда и справедливость, в конце концов, победят”, подчеркнули в пресс-службе А.ЗИНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева 10 июля оставил без изменений решение Печерского районного суда Киева, в соответствии с которым А.ЗИНЧЕНКО должен опровергнуть информацию, распространенную им в начале сентября 2005 года в отношении А.ТРЕТЬЯКОВА.

5 сентября 2005 года на пресс-конференции А.ЗИНЧЕНКО обвинил А.ТРЕТЬЯКОВА в коррупции. Кроме него, в коррупции были обвинены экс-секретарь СНБО Петр ПОРОШЕНКО и тогдашний лидер фракции "Наша Украина" Николай МАРТЫНЕНКО. В ответ на обвинение они подали на А.ЗИНЧЕНКО в суд и выиграли его.