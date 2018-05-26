Избиение нардепа Найема: участник драки получил водительские права уже после инцидента (документ)
Ахмед-Абубакарович Саитов, который участвовал в избиении народного депутата Мустафы Найема, получил водительские права через 16 дней после инцидента.
Об этом сообщил брат нардепа Маси Найем в Facebook.
"Саитов Ахмед-Абубакарович, водитель Мерседеса (АА 0095 ТТ), получил водительские права через 16 дней после инцидента с Мустафой. То есть на момент инцидента он не имел этих прав", - отметил Маси Найем.
По его словам, это "объясняет характер его дальнейших действий после нарушения правил дорожного движения".
Читайте такжеНайема выписали из больницы после избиения чеченцами в центре Киева
Также Маси Найем отметил, что участник избиения солгал в суде, когда говорил, что не привлекался к административной ответственности.
"В 2016 году он привлекался за езду без прав. Тогда ему еще не было 18 лет", - отметил Маси Найем.
30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.
Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.
Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122"умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.