Завтра Могерини проинформирует Еврокомиссию о ситуации в Украине

Заседание Еврокомиссии, в повестку дня которого вынесен этот вопрос, состоится завтра, 25 ноября, в Страсбурге, сообщила сегодня в Брюсселе пресс-секретарь ЕК Мина Андреева.

„Вице-президент Могерини проинформирует Комиссию о развитии последних событий в Украине и России. Повестка дня (заседания) начнется с инициативы относительно прозрачности работы Комиссии. Если будут приняты решения, мы вас проинформируем”, - сказала она.

Заседание Еврокомиссии в Страсбурге проходит в связи с проведением во Франции пленарной сессии Европейского парламента, в которой также принимают участие и члены ЕК.

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