Парубий: история с Антикоррупционным судом затянулась слишком долго

Председатель ВР говорит, что ключевые правки к законопроекту будут голосоваться непосредственно перед принятием закона.

История с принятием закона об Антикоррупционном суде "затянулась". Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в комментарии журналистам.

"История с Антикоррупционным судом слишком долго затянулась", - отметил он.

По его словам, сегодня данный закон принять парламент не сможет, поскольку не пройдены все поправки к нему.

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Он отметил, что при принятии решения должны быть учтены все правки, предложенные Венецианской комиссией. В то же время подчеркнул, что "мы с Венецианской комиссией находимся в постоянном контакте, но Верховная Рада является центром принятия решений и здесь будут принимать решение".

Парубий отметил, что перед голосованием за закон депутаты вернутся к рассмотрению поправок, "которые являются принципиальными и без которых законопроект не будет целостным". При этом он подчеркнул, что главная дискуссия развернется перед самым голосованием.

Он подтвердил, что вчера премьер-министр Украины Владимир Гройсман приходил в Верховную Раду Украины и говорил о необходимости скорейшего принятия законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщал УНИАН, 1 марта ВР в первом чтении приняла проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенный президентом Украины Петром Порошенко.

Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту является ограничение роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая МВФ, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости Антикоррупционного суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы. По мнению эксперта Atlantic Council экономиста Андерса Аслунда, прекращение сотрудничества Украины и МВФ приведет к значительной девальвации гривни.