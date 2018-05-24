Рада рассматривает законопроект об Антикоррупционном суде (онлайн-трансляция)
10:23, 24 мая 2018Политика
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Накануне парламент рассмотрел более 200 из 1925 поправок.
Сегодня также планируется рассмотреть вопрос назначения на должность судей Конституционного суда Украины / фото УНИАН
Сегодня Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.
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Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос стоит первым в повестке дня, а за ним предусмотрено включение ряда законопроектов в повестку дня сессии.
Сегодня также планируется рассмотреть вопрос назначения на должность судей Конституционного суда Украины.
Среди прочего, повесткой дня планируется повторное рассмотрение с предложениями президента законопроекта о частной детективной деятельности.
Также народные депутаты сегодня должны рассмотреть законопроект об Учреждении бизнес-омбудсмена.
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