Рада рассматривает законопроект об Антикоррупционном суде (онлайн-трансляция)

10:23, 24 мая 2018
Политика
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Сегодня также планируется рассмотреть вопрос назначения на должность судей Конституционного суда Украины / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос стоит первым в повестке дня, а за ним предусмотрено включение ряда законопроектов в повестку дня сессии.

Сегодня также планируется рассмотреть вопрос назначения на должность судей Конституционного суда Украины.

Среди прочего, повесткой дня планируется повторное рассмотрение с предложениями президента законопроекта о частной детективной деятельности.

Также народные депутаты сегодня должны рассмотреть законопроект об Учреждении бизнес-омбудсмена.

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Теги: #Рада#законопроект про антикорупционный суд