Неделя в цифрах

1 год прошел со дня выхода украинцев на Евромайдан. Акции протеста продолжались с конца ноября до конца февраля 2014, и получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.

5 участников несанкционированного шествия в годовщину украинского Майдана были задержаны в Москве.

5 высокопоставленных офицеров СБУ были арестованы решениями судов по статье о государственной измене, в рамках расследования расстрелов на Майдане. Кроме этого в СБУ подтверждают сообщения о том, что в марте-апреле были арестованы 16 офицеров бывшего «Беркута», которых подозревали в убийстве протестующих на Майдане Незалежности.

6 государств Европейского союза – Великобритания, Швеция, Польша, Литва, Латвия и Эстония – выступают за расширение санкций в отношении России.

6,8% составило снижение оборота розничной торговли в Украине в январе-октябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 40,3% и 31,9%, до 21,18 млрд грн и 53,852 млрд грн соответственно.

10 лет прошло с дня, когда в 2004 году украинцы, недовольные масштабными фальсификациями на президентских выборах, вышли на Майдан защищать свои права и свободы. Событие осталось в истории под названием Оранжевая революция.

12 диверсантов, причастных к взрыву в харьковском пабе «Стена», в том числе, двое главарей группы, были задержаны СБУ. Во время проведения спецоперации у диверсантов были обнаружены и изъяты автоматы АК 74 и патроны к ним, гранаты РГД-5 и ВОГ-25, детонаторы, наборы для установления растяжек, а также семь противопехотных мин с маркировкой российских производителей. По данным милиции, в Харькове действует 10 разведывательно-диверсионных групп.

18 российских авиакомпаний были оштрафованы Госавиаслужбой Украины согласно украинскому законодательству за нарушение правил и порядка использования воздушного пространства Украины. Всего было вынесено 1923 постановления на общую сумму 261,528 млн грн.

20% украинцев принимали участие в протестах осенью 2013 года и зимой 2014 года. Из них, по данным социологов, 5% принимали участие в акциях протеста в Киеве, 6% - в других городах или селах, еще 9% помогали митингующим (продуктами, вещами, деньгами).

55 учителей и 24 помощника в школах нацменьшинств в Латвии были наказаны за то, что не владели государственным языком на должном уровне.

61% рабства (речь идет о принудительном труде, принудительных браках, торговле людьми, долговой кабале и сексуальной эксплуатации) во всем мире приходится на пять стран - Индию, Китай, Пакистан, Узбекистан и Россию, по данным австралийской неправительственной организации Walk Free Foundation, которая охватывает 167 стран.

72% украинцев согласны с утверждением, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа. Не согласились с утверждением -15% опрошенных. Еще 14% респондентов не определились с ответом.

90% документов спецслужб относительно произошедших событий на Майдане Независимости в 2013-2014 годах было уничтожено предыдущим руководством правоохранительных органов, сообщают в ГПУ. Это, по словам правоохранителей, и осложняет проведение расследования преступлений против активистов Майдана.

91 семья погибших героев Небесной сотни получила помощь от государства в размере 121 800 гривен.

261 наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ из 39 государств работают в Украине. 112 из них присутствуют в Донецкой и Луганской областях. В составе миссии, в частности, 29 граждан США, 18 - Российской Федерации, 17 - Германии, 14 - Великобритании, 11 - Швеции.

306 народных депутатов пяти проевропейских политических сил Верховной Рады могут составить парламентскую коалицию.

957 человек - 838 мужчин и 119 женщин – были убиты на Донбассе с момента начала действия режима прекращения огня. За все время военного конфликта, по данным ООН, число погибших возросло до 4 317 человек.

5 420 человек стали жертвами лихорадки Эбола. По данным ВОЗ, всего зафиксировано более 15 тысяч случаев заражения.

176 000 человек, проживающих на Донбассе, остаются сейчас без жилья, воды, газа и электроэнергии, сообщают в СНБО.

14 880 000 евро было выделено правительством Латвии на обустройство государственной границы с Россией в период с 2017 по 2019 годы.

150 000 000 гривень выделены миграционной службе Кабинетом министров на приобретение терминалов для выдачи биометрических паспортов. По предварительной информации производителя, цена биометрического паспорта для украинцев составит около 15 евро в гривневом эквиваленте. По ускоренной процедуре - за 7 рабочих дней - с двойной оплатой госпошлины.

812 700 000 гривень возврата требует в судах от 4 энергогенерирующих и теплоснабжающих предприятий крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины». 6 исков о возврате долгов поданы в хозяйственные суды Днепропетровской, Харьковской, Винницкой и Одесской областей к госпредприятию «Криворожская теплоцентраль», «Харьковская ТЭЦ-5», «Винницагортеплоэнерго» и Одесская ТЭЦ.

14 300 000 000 гривень убытков получила металлургическая отрасль Украины по итогам января-сентября 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отрицательный финансовый результат до налогообложения за этот период увеличился на 62,5%.

170 000 000 000 долларов за три года может составить отток капиталов из России из-за санкций. Экономисты отмечают, что российская экономика стагнирует с конца прошлого года, а конфликт с Западом и введенные в отношении РФ санкции за Крым и вмешательство в дела Украины, на фоне падения цен на нефть и снижения курса рубля, лишь усугубляют проблемы.

Маргарита Андреева