Более 70% украинцев считают Голодомор геноцидом – опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в ноябре 2014 года.

Социологи отмечают, что за последние пять лет зафиксирован наибольший процент респондентов, которые считают Голодомор геноцидом. В частности, согласно результатам исследований Соцгруппы «Рейтинг», в 2010 г. этот процент составлял 61%, в 2011 г. - 58%, в 2012 г. - 59%, в 2013г. - 66 %, в 2014 г. - 72%.

При этом противников признания Голодомора геноцидом в течение 2010-2013 годов уменьшилось с 25 до 15%.

Таким образом, сегодня утверждение, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа разделяют большинство опрошенных жителей всех регионов, включая Донбасс. Вместе с тем, стоит отметить, что предыдущие национальные исследования по данной тематике включали Крым и часть Донбасса, которые сегодня не подконтрольны украинской власти.

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С тезисом соглашаются все без исключения возрастные категории населения, чем выше уровень образования и доходов респондентов, тем больше среди них поддержка. При этом, если среди респондентов, родной язык которых украинский, сторонников тезиса почти 90%, то среди тех, кто считает родным русский, - половина.

Жители сел больше согласны с тезисом о Голодоморе-геноциде, чем жители городов - 78% против 69%.

Сроки проведения исследования 1-9 ноября 2014 г. Было опрошено 2400 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,1%.