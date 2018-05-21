Комитет Совета объявил демарш - "замучили" депутатские правки

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко отметила, что иногда "законодательный спам" затрудняет работу парламента.

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности отказывается рассматривать законопроекты, пока депутатам не запретят вносить правки в УПК и прочих кодексов.

Читайте такжеПарубий передал в комитет ВР представление об отмене депутатской неприкосновенности Дунаева

Об этом на согласительном совете заявил председатель комитета Андрей Кожемякин. По его словам, продолжается регистрация законопроектов, которые рассматриваются в других комитетах, а не в профильном, передает Украинская правда. В частности, внесение изменений в Уголовный кодекс, УПК и Кодекс об административных правонарушениях. "Мы постоянно выявляем и уже замучились", - заявил Кожемякин.

Он отметил, что секретариат парламента "прячет" такие законодательные инициативы. "А как они это делают... первыми ставят те законы, которые нужно изменить, а потом внизу тихонько прячут уголовные законы, Коап и УПК", - сказал председатель комитета.

Он добавил, по его мнению, такая позиция секретариата выглядит странно.

"Мы сейчас исправляем экспертизу, потому что какой-то там Лозовой внес одну поправку. Мы исправляем еще какие-то законы, экономические, потому что чернобыльский комитет принял что-то, экономический комитет что-то принял. Но мы же в своем комитете не рассматриваем вопрос о приватизации имущества", - заявил Кожемякин.

"Поэтому все проекты, которые сегодня стоят в повестке дня комитета... комитет принял решение не участвовать в их рассмотрении и представлять в Верховной Раде до тех пор, пока не будет проголосовано три законопроекта, которые запрещают вносить не законами изменения в Уголовный кодекс, УПК и Кодекс об административных нарушениях", - добавил он.

В свою очередь вице-спикер Рады Ирина Геращенко отметила, что иногда "законодательный спам" затрудняет работу парламента, но никто не имеет права запретить депутатам заниматься законотворческой деятельностью. Также она добавила, что комитет также не имеет права не собираться и не рассматривать законопроекты.