ГПУ готовит представления на снятие неприкосновенности с ряда депутатов (видео)

19:44, 16 мая 2018
Политика
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У ГПУ к нардепам есть и другие претензии / УНИАН

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Накануне она уже попросила Раду лишить неприкосновенности депутата "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева. Его подозревают в сокрытии информации о своих доходах в декларации о доходах. Декларацию Дунаева сейчас проверяет Нацагентство по предотвращению коррупции.

Как отмечают источники, новые представления касаются не только ухищрений с декларациями. У прокуроров к нардепам есть и другие претензии.

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Теги: #ГПУ#депутаты#неприкосновенность