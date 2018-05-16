ГПУ готовит представления на снятие неприкосновенности с ряда депутатов (видео)

Генпрокуратура хочет привлечь к ответственности нардепа Сергея Дунаева. Ему грозит два года тюрьмы за недостоверную декларацию. Представления готовят и на других депутатов.

Как стало известно ТСН из собственных источников, Генпрокуратура готовит представления на еще нескольких нардепов. Читайте такжеПарубий передал в комитет ВР представление об отмене депутатской неприкосновенности Дунаева Накануне она уже попросила Раду лишить неприкосновенности депутата "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева. Его подозревают в сокрытии информации о своих доходах в декларации о доходах. Декларацию Дунаева сейчас проверяет Нацагентство по предотвращению коррупции. Как отмечают источники, новые представления касаются не только ухищрений с декларациями. У прокуроров к нардепам есть и другие претензии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter