Савченко наняла новых адвокатов

Адвокаты отказались комментировать условия договора с Савченко и размер гонорара.

Подозреваемая в подготовке терактов народный депутат Надежда Савченко снова подписала договор с двумя адвокатами – Александром Шадриным и Константином Глобой.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на Шадрина.

"15.05 мы подписали договор на представительство в КСУ, а 18.05 она сняла ограничения на представительство в других органах", – рассказал новый защитник Савченко.

Отметим, что 14 мая на заседании суда по продлению меры пресечения Надежде Савченко нардеп заявила, что отказывается от всех своих адвокатов, ссылаясь на отсутствие денег на оплату их услуг.

Шадрин в свою очередь отказался комментировать условия договора с Савченко и размер гонорара.

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"Это предмет адвокатской тайны", – сказал он.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей нардепа Надежды Савченко. Таким образом, под стражей политик пробудет до 13 июля.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.