События недели: версия читателей УНИАН – запуск путинского «моста в Ад», запоздалое разоблачение «РИА Новостей» в Украине и послесловие Евровидения 2018

Пожалуй, больше всего у читателей УНИАН на этой неделе вызвало интерес, а точнее - негодование, открытие 15 мая многострадального путинского моста через Керченский пролив, соединяющего аннексированный Крымский полуостров с Россией. Сие событие оккупанты организовали с небывалым пафосом, созвав туда весь «цвет нации». Правда, многие главные «любимцы» Путина туда не доехали – Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов, например, пожаловались, что добираться им неудобно, не царское это дело летать на военно-транспортном самолете. А вот российские звезды Дима Билан, Григорий Лепс, Пелагея и, конечно, же любимый байкер Путина «Хирург» на мероприятие все же добрались. Впрочем, карма вещь жестокая, а потому одновременно стало известно, что Лепса не пропускают в Израиль. Прямой связи с посещением им «стройки века» здесь нет, но все же этот факт не может не радовать.

Открывал Крымский мост лично Владимир Путин на КамАЗе, чем породил целую волну фотожаб в соцсетях. Особо же наблюдательные пользователи сразу отметили, что российский лидер открывал движение по мосту из оккупированного Крыма не только с нарушение норм международного права, но и с нарушением правил дорожного движения.

Припомнили читатели и многострадальность возведения Крымского моста. О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил еще в марте 2014 года - сразу после вооруженного «отжатия» Крыма у Украины. Тогда построить мост обещали к 2018 году, а полностью сдать в эксплуатацию - летом 2019 года.

По ходу строительства моста постоянно «что-то шло не так». То сваи давали трещины, то строителям не удавалось состыковать в море металлические пролеты на одном из участков, то еще что-то. В марте 2017 года конструкция, которая должна была защищать мост от волн, и вовсе была снесена штормом.

Кроме того, многие эксперты отмечали, что из-за многочисленных инженерных ошибок мост в любой момент может просто рухнуть. Не говоря уже о колоссальном вреде экологии, который наносит это «чудо-сооружение».

Как бы там ни было, автомобильное движение по Крымскому мосту открыли рано утром 16 мая. Разрешить ездить по нему грузовикам собираются в октябре 2018 года, а запустить железнодорожное сообщение оккупанты планируют в декабре 2019 года.

Международное же сообщество по поводу открытия Крымского моста, как обычно, выразило обеспокоенность, а украинские власти, в свою очередь, оценили прямые убытки от его строительства в полмиллиарда гривен в год, а непрямые – в миллиарды гривен. Дело в том, что, вынося за скобки полное игнорирование РФ международного права, сооружение моста, кроме прочего, лишает Украину полного доступа к своим международно признанным территориальным водам, а сама конструкция своей высотой ограничивает тоннажность судов, которые следуют в украинские порты Мариуполь и Бердянск через пролив. Учитывая же экологическую составляющую «стройки века», угрожающую исчезновением биоразнообразия украинских морей, Минэкологии Украины уже начало готовить международный иск против России из-за Керченского моста.

Оккупанты поспешили оправдать свое детище, но, как обычно, вышло нелепо. Тем более, что комментировать ситуацию взялась одиозная Маша Захарова из российского МИДа. По ее мнению, к примеру, США так недовольны открытием Крымского моста, потому что он может помешать… проходу «шестого флота США к берегам Беларуси». Не отстал от нее и российский пропутинский «Первый канал», который в своей трансляции с открытия Крымского моста похвастался, что, завершив проект, Путин превзошел руководителя нацистской Германии Адольфа Гитлера. Так себе повод для гордости, конечно…

Тем временем, в первый день эксплуатации моста в соцсетях отметили, что у обычных граждан появление этого инженерного сооружения такого ажиотажа не вызвало – судя по фото, оживленного движения на нем нет.

Но дальше всех, пожалуй, зашел колумнист американского Washington Examiner Том Роган, который посоветовал Украине… взорвать Крымский мост. У России это заявление вызвало настоящую истерику. Так, в посольстве РФ в статье увидели «отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента по разжиганию ненависти и вражды между Украиной и Россией». То есть, вы поняли? Ненависть и вражда между Украиной и РФ, по мнению россиян, никак не связана с агрессией России – аннексией Крыма и оккупацией Донбасса… Ну, а через два дня после выхода статьи, Следком РФ возбудил уголовное дело против Рогана, усмотрев в его материале «признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации». Сам же журналист после этого заявил, что российские ультранационалисты уже прислали ему по меньшей мере 40 угроз смерти.

Тем временем в самой Украине с утра пораньше 15 мая СБУ, спустя четыре года после начала открытой российской агрессии против нашей страны, взялась за киевское подразделение одного из крупнейших российских изданий в Украине - «РИА Новости». В этот день в рамках расследования по делу «РИА Новостей Украина» провели сразу пять обысков, а руководителя киевского отдела Кирилла Вышинского и вовсе задержали. Позже в ГПУ и СБУ пролили свет на происходящее. Как оказалось, обыски проводились не только в офисе и пресс-центре «РИА Новостей», но и по месту жительства ряда причастных к его работе лиц. При этом в ГПУ показали свои находки по итогам проведенных мероприятий: пачки евро, георгиевские ленточки и ордена от оккупантов.

Украинские правоохранители при этом заявили, что киевская редакция «РИА Новости» действовала в Украине незаконно и использовалась страной-оккупантом для антиукраинских информационных атак на нашу страну. При этом украинские спецслужбы заявили о наличии доказательств, что на свою подрывную деятельность издание ежемесячно получало из заграничных источников по 53 тысячи евро (а по неподтвержденной информации – и вовсе более 100 тысяч евро).

По словам представителя СБУ, после возвращения из Крыма в 2014 году сам Кирилл Вышинский в компании еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», распространяя материалы против украинских военных на Донбассе. При этом, как оказалось, Вышинский имеет двойное гражданство (украинское и российское), что является нарушением украинского законодательства, и сам он этот факт не отрицает. Журналисту оперативно вручили подозрение в госизмене, доставили в СИЗО Херсона и там суд избрал для него меру пресечения - арест на 60 суток без права на залог. После этого партия «Оппозиционный блок» заявила о намерениях взять Кирилла Вышинского на поруки. Всего же в деле о госизмене руководителя «РИА Новости Украина» готовятся допросить 47 человек, и нельзя исключать новых задержаний.

Мы продолжаем следить за развитием ситуации, а соцсети – негодовать. Украинская общественность практически сразу увязла в дискуссии, почему за «РИА Новости Украина» и Кирилла Вышинского взялись только сейчас, спустя 4 года войны. Ведь в обвинениях СБУ и прокуратуры, по сути, за исключением отдельных деталей, нет ничего нового, чего бы украинцы и так не знали.

Эксперты поспешили заверить, что для предъявления конкретных обвинений было необходимо время и доказательства. В данном случае – конкретные схемы финансирования антиукраинской деятельности другим государством с нарушением налогового законодательства Украины. Кроме того, было озвучено мнение, что пророссийских журналистов в Украине не трогали, чтобы не ставить под удар украинских представителей СМИ, работающих в России. Но, с другой стороны, Роман Сущенко из «Укринформа» удерживается за решеткой в РФ уже два года, не говоря уже о множестве других украинских пленников Кремля, нежурналистских профессий. Так что говорить о боязни ответа россиян несколько поздно – они уже ответили заранее и с лихвой. Нам же только остается переживать за корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка, который теперь оказался под еще большей угрозой, сколько бы там у Путина не уверяли, что украинским журналистам безопасно работать в России.

Не чуждой нашим читателям на этой неделе была и развлекательная тематика. Так, хотя международный песенный конкурс Евровидение 2018 в Лиссабоне завершился еще в ночь с 12 на 13 мая, новости о нем активно читали еще всю первую половину текущей недели. Разумеется, больше всего читатели интересовались комментариями, почему же представителю Украины певцу Melovin досталось 17-е место.

Приятно отметить, что, в отличие от нашего северного соседа, который оперативно заклеймил позором свою участницу Юлию Самойлову, даже не прошедшую в финал, украинцы своего исполнителя в провале не обвиняли и, наоборот, поддержали, а фанаты устроили ему теплый прием в аэропорту Киева.

Куда больше аудиторию волновал вопрос, почему же члены жюри от других стран поставили Melovin такие низкие баллы – они отдали ему лишь 11 баллов и последнее, 26 место. При том, что по результатам зрительского голосования украинский исполнитель получил 119 баллов и 7 место, что в итоге вывело его на общее 17 место со 130 баллами. Такого разрыва между оценками жюри и зрителей на Евровидении 2018 ни у одного другого исполнителя не было.

Шоумен Андрей Данилко, занявший в свое время высокое второе место на Евровидении в образе Верки Сердючки, назвал выступление Melovin «достойным», но допустил существование «некоего указания» вернуть Евровидение «в Старую Европу из славянской части», что и стало причиной низких оценок украинского певца от жюри. Согласился с ним и украинский продюсер Денис Путинцев, который уверен, что определенная доля политики в голосовании профессионального все же жюри есть. Ведь у Украины там существует большой враг - Россия, но, в то же время, друзей особо нет. А потому украинского исполнителя могли просто «не заметить». По мнению продюсера, Melovin может и не претендовал на первую десятку, но точно не заслуживал последнего места от жюри, и голосование зрителей это подтвердило.

В свою очередь, британский колумнист Джим Шелли и вовсе назвал голосование жюри за Melovin преступлением против музыки, стиля и хореографии. Ну, что ж, приятно, что несправедливыми оценки для украинского исполнителя от жюри конкурса посчитали не только в Украине, но и Европе. К слову, сам Melovin уже заявил о желании отправиться на европейские гастроли, тем более, что интерес к нему там уже проявили. Пожелаем парню удачи. Не все же украинским исполнителям «за поребрик» кататься на заработки, пора уже менять целевую аудиторию.

Ну, а Евровидение 2019 теперь отправится в Израиль, победу которому в этом году принесла колоритная исполнительница Netta со своей «куриной» песенкой Toy (песня успела завоевать популярность в сети еще до конкурса). Главное, чтобы Израилю в этом плане не помешал вновь обострившийся арабо-израильский конфликт с палестинцами за статус Иерусалима, в котором и планируется провести Евровидение 2019.

А вот новости об очередном повышении тарифов на проезд в общественном транспорте Киева у читателей уже не вызвали такого ажиотажа, даже в соцсетях особо не шутили и не язвили. Похоже, все в Украине просто привыкли и смирились с неизбежным.

Тем временем, над бюджетом каждого киевлянина нависла угроза. Ведь теперь стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте украинской столицы поднимется до 8 гривен. Для сравнения, сейчас одна поездка в автобусах, трамваях и троллейбусах Киева обходится в 4 гривни, в метро – в 5 гривен. Но с 14 июля (именно тогда вступают в силу новые цены), дорога для киевлян на работу подорожает сразу в два раза. Да и не исключено, что традиционно, вслед за коммунальным транспортом, цены на проезд поднимут и частные перевозчики, т.е. маршрутки (уж этим лишние поводы для поднятия цен на проезд точно не нужны).

Столичные власти, разумеется, повышение цен на проезд сразу в два раза аргументируют нерентабельностью перевозок и необходимостью улучшать транспортную инфраструктуру города. В какой-то мере их можно понять - качественный транспорт стоит немалых денег. Но вот только цены на проезд в последнее время растут в геометрической прогрессии и с завидным постоянством, а о качестве услуг такого, увы, пока не скажешь. Можно, конечно, сравнить цены на проезд в столице Украины с Европой, но ведь и до уровня перевозок в ЕС нам тоже очень и очень далеко.

Не особо интересовались наши читатели и судьбой украинского режиссера Олега Сенцова, вот уже 4 года находящегося в российском плену и приговоренного к 20 годам тюрьмы оккупантами якобы за подготовку терактов на аннексированном россиянами Крымском полуострове. 16 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.

В ответ на это президент Украины Петр Порошенко лишь повторил уже заезженную фразу, что «Украина продолжает бороться и прилагает все усилия для освобождения всех незаконно заключенных украинцев в России, в Крыму и на Донбассе». Разумеется, нам всем, не настолько глубоко посвященным в тонкости переговорного процесса об обмене пленными, не видна вся картина. Но как-то все более тихими и беззубыми звучат призывы украинских властей на внутреннем и международном уровне об освобождении украинских узников Кремля, которым так нужна и важна поддержка. А украинское общество постепенно о них забывает, чего делать никак нельзя.

Не особо прониклись наши читатели и совершенно дикой для цивилизованной Европы историей, как Кубок Лиги чемпионов в Украине (финал ЛЧ должен состояться в Киеве 26 мая) «пошел по рукам». Хотя в сети Facebook фото якобы 5-летней падчерицы президента ФФУ Андрея Павелко, играющей с почетным трофеем в машине гражданской жены чиновника, вызвало настоящий шквал критики. Фото, опубликованное в Instagram юной «модели и блогерши» Лизы Чаус с Кубком Лиги чемпионов еще в конце апреля, «всплыло» только на этой неделе. Разумеется, виновники торжества постарались быстро «замести следы», переименовав печально известный аккаунт Лизы Чаус и удалив оттуда все записи, но сохранить и распространить скандальные фото уже успели все, кому не лень.

В ФФУ появление скандальных фото с трофеем Лиги чемпионов, не долго думаючи, назвали травлей руководства федерации, однако хоть как-то оправдать такие легкомысленные действия своего топ-менеджера не особо утруждались. Да, далеко еще нашим чиновникам до цивилизованной Европы…

В то же время, скандальный поступок президента ФФУ, давшего поиграться трофеем Лиги чемпионов УЕФА своей падчерице, уже повлек за собой реакцию УЕФА, под эгидой которой и проводится ЛЧ. Там украинской федерации сделали замечание и пообещали напомнить «строгие рекомендации относительно использования трофея Лиги чемпионов».

Чтобы закончить на позитиве, покажем вам умилительное видео, как утиное семейство устроило настоящий транспортный коллапс в центре Запорожья. Мама с десятком малышей сначала бежала вдоль отбойника, но затем решила, что нужно любой ценой попасть на обочину. Водители остановились и принялись ловить птиц, чтобы помочь им оказаться в безопасном месте. В результате, птичья семья без потерь продолжила свое путешествие. Хорошо, что, несмотря ни на что, есть еще в мире место для добра.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Марина Григоренко