В деле о госизмене руководителя "РИА Новости Украина" вызвали на допрос 47 человек

Пресс-секретарь СБУ отметила, что среди вызванных на допрос "все граждане Украины, среди них в том числе и те, кто занимается журналисткой деятельностью".

По делу о государственной измене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает "Украинская правда".

"На допросы по этому делу вызваны 47 граждан Украины", - сказала она.

На уточняющий вопрос, все ли эти люди работники агентства, Гитлянская сказала:

"А вы думаете, что там работало столько людей? Вызванны 47 человек, все граждане Украины, среди них в том числе и те, кто занимается журналисткой деятельностью".

Читайте такжеВ РФ возбудили дело из-за задержания в Киеве редактора "РИА Новости" и рассказали о его гражданствеКак сообщает издание, пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик сообщила, что ожидается, что меру пресечения Вышинскому будут избирать 17 мая, но конкретного времени заседания пока нет.

Эту информацию подтвердила и прес-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган.

"Ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении государственной измены руководителю "РИА новости Украина" будет направлено в Херсонский городской суд утром 17 мая", - написала она в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 15 мая СБУ заявила о проведении следственных действий в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России.

Задержан директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Его доставили в Херсон, где ему изберут меру пресечения. Прокуратура будет просить о взятии его под стражу.