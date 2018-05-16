В деле о госизмене руководителя "РИА Новости Украина" вызвали на допрос 47 человек

19:18, 16 мая 2018
Общество
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В деле против руководителя 2РИА Новости Украина" вызвали на допрос 47 человек / фото УНИАН

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает "Украинская правда".

"На допросы по этому делу вызваны 47 граждан Украины", - сказала она.

На уточняющий вопрос, все ли эти люди работники агентства, Гитлянская сказала:

"А вы думаете, что там работало столько людей? Вызванны 47 человек, все граждане Украины, среди них в том числе и те, кто занимается журналисткой деятельностью".

Читайте такжеВ РФ возбудили дело из-за задержания в Киеве редактора "РИА Новости" и рассказали о его гражданствеКак сообщает издание, пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик сообщила, что ожидается, что меру пресечения Вышинскому будут избирать 17 мая, но конкретного времени заседания пока нет.

Эту информацию подтвердила и прес-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган.

"Ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении государственной измены руководителю "РИА новости Украина" будет направлено в Херсонский городской суд утром 17 мая", - написала она в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 15 мая СБУ заявила о проведении следственных действий в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России.

Задержан директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Его доставили в Херсон, где ему изберут меру пресечения. Прокуратура будет просить о взятии его под стражу.

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Теги: #СБУ#допит#РИА новости