Путин на КамАЗе открыл Крымский мост и стал героем фотожаб

Путин проехался по Крымскому мосту на КамАЗе с нарушением ПДД. Он не был пристегнут ремнем безопасности за рулем.

Президент России Владимир Путин сегодня открыл мост в оккупированный Крым за рулем КамАЗа.

Пользователей Twitter насмешило представление от Путина и они начали массово публиковать фотожабы с российским президентом.

Путин открыл мост стоимостью 228 000 000 000 рублей.



А ты бабка, как ходила за хлебушком в брод так и будешь ходить.. pic.twitter.com/y17A5zBoCo — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 15 мая 2018 г.

- Владимир Владимирович, почему вы такой грустный?

- мост построили..

- Радоваться же надо..

- Ага. теперь Крым возвращать Украине и ещё с мостом.. pic.twitter.com/Ra9IFISHBg — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 15 мая 2018 г.

- Сегодняшний день примечателен и тем, что сегодня мы увидели Путина в том кресле, которое и предназначено именно для него, исходя из итогов его 18 летнего правления.



Увы, история в итоге показала нам, что ни кухарка ни водитель грузовика не годятся для управления государством. pic.twitter.com/GrcasxAziP — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 15 мая 2018 г.

Эээ, а откуда у Путина права на управление грузовиком? — La Russie parle (@Russia_calls) 15 мая 2018 г.

Как сообщал УНИАН, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Верховная Рада официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

Сегодня, 15 мая, Путин принял участие в открытии моста в оккупированный Крым. При этом Путин проехался по Крымскому мосту на КамАЗе с нарушением ПДД. Он не был пристегнут ремнем безопасности за рулем.