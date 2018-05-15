Путин на КамАЗе открыл Крымский мост и стал героем фотожаб

20:03, 15 мая 2018
Курьёзы
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Путин проехался по Крмыскому мосту за рудем КамАЗа / "Лентач"

Пользователей Twitter насмешило представление от Путина и они начали массово публиковать фотожабы с российским президентом.

Как сообщал УНИАН, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Верховная Рада официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

Сегодня, 15 мая, Путин принял участие в открытии моста в оккупированный Крым. При этом Путин проехался по Крымскому мосту на КамАЗе с нарушением ПДД. Он не был пристегнут ремнем безопасности за рулем.

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Теги: #Путин#крымский мост