Путин на КамАЗе открыл Крымский мост и стал героем фотожаб
Президент России Владимир Путин сегодня открыл мост в оккупированный Крым за рулем КамАЗа.
Пользователей Twitter насмешило представление от Путина и они начали массово публиковать фотожабы с российским президентом.
Вставной мост pic.twitter.com/6pRIJbKet1— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) 15 мая 2018 г.
15 мая 2018 г.
Путин открыл мост стоимостью 228 000 000 000 рублей.— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 15 мая 2018 г.
А ты бабка, как ходила за хлебушком в брод так и будешь ходить.. pic.twitter.com/y17A5zBoCo
- Владимир Владимирович, почему вы такой грустный?— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 15 мая 2018 г.
- мост построили..
- Радоваться же надо..
- Ага. теперь Крым возвращать Украине и ещё с мостом.. pic.twitter.com/Ra9IFISHBg
- Сегодняшний день примечателен и тем, что сегодня мы увидели Путина в том кресле, которое и предназначено именно для него, исходя из итогов его 18 летнего правления.— Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 15 мая 2018 г.
Увы, история в итоге показала нам, что ни кухарка ни водитель грузовика не годятся для управления государством. pic.twitter.com/GrcasxAziP
кто-нибудь, оштрафуйте президента за езду с не пристёгнутым ремнём безопасности.. #Крым#Керченский#Мост— syrnic (@syrnic) 15 мая 2018 г.
Эээ, а откуда у Путина права на управление грузовиком?— La Russie parle (@Russia_calls) 15 мая 2018 г.
#Путин, #мост и #Крым... pic.twitter.com/xRRHvawTcJ— Алексей Голубков (@alexey_golubkov) 15 мая 2018 г.
Как сообщал УНИАН, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.
Верховная Рада официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
Сегодня, 15 мая, Путин принял участие в открытии моста в оккупированный Крым. При этом Путин проехался по Крымскому мосту на КамАЗе с нарушением ПДД. Он не был пристегнут ремнем безопасности за рулем.